Termine werden in den Zulassungsstellen im Viertelstundentakt vergeben oder können online gebucht werden. Symbolbild: Schreiber

Von Sebastian Lerche

Wiesloch/Rhein-Neckar. In Corona-Zeiten läuft auch bei den Kfz-Zulassungsstellen des Rhein-Neckar-Kreises nicht alles reibungslos. So berichten RNZ-Leser unter anderem aus Wiesloch, Leimen und St. Leon-Rot, dass sie bei der Zulassungsstelle in Wiesloch dringende Anliegen nicht schnell anbringen können und teils über mehrere Wochen hinweg vertröstet werden.

Seit den jüngsten Lockerungen sinkt in der Bevölkerung offenbar das Verständnis für derlei Verzögerungen, "Corona" wird als Entschuldigung nicht mehr einfach akzeptiert. Zumal sich die Bürger im Zug der Corona-Krise selbst vor zahlreiche Problem gestellt sehen. So betont ein Leser, dass er dringend sein Auto abmelden müsse, weil er seinen Job durch die Krise verloren habe. Derlei Ausgaben könne er sich gerade schlicht nicht leisten und müsse sie sofort abstellen, ehe die nächste Rechnung komme. Doch die Zulassungsstelle lasse ihn zwei Wochen warten.

Ähnliches schildert ein weiterer Leser, der zusätzlich zu einer Abmeldung auch die Neuzulassung eines Fahrzeugs erledigen wollte: Dafür habe er einen neuen Termin vereinbaren müssen, der aber fast drei Wochen später erst möglich war. Ein anderer Leser wiederum hat nur positive Erfahrungen in der Wieslocher Zulassungsstelle gemacht. Das neue Auto sei binnen zwölf Minuten zugelassen gewesen, Lob gab es fürs freundliche und hilfsbereite Personal und den insgesamt "großartigen Service".

Der Kundenandrang sei groß, erklärt die Leiterin des Straßenverkehrsamtes im Landratsamt, Anke Straub. "Die Termine sind regelmäßig ein bis zwei Wochen im Voraus ausgebucht." Auf die vorherige Terminvereinbarung könne man aber nicht verzichten, stellt Straub klar. Es gehe darum, die Antragstellenden und die Mitarbeiter zu schützen.

Zu Stoßzeiten würden sich unter "normalen" Bedingungen durchaus schon einmal 40 bis 60 Wartende im Wieslocher Gebäude versammeln. Bei diesem Szenario könnten die Abstandsregeln im Wartebereich keinesfalls gewährleistet werden. "Teilweise kommt es zu Engpässen", räumt Straub ein. Noch ein Problem: "Leider werden nur 76 Prozent der Termine, die gebucht wurden, auch wahrgenommen", ärgert sich die Leiterin des Straßenverkehrsamtes. Deshalb appelliere sie dringend an die Bürger, Termine abzusagen und nicht einfach ohne Benachrichtigung fernzubleiben. Hilfreich wäre auch, wenn man Vorgänge, die keine Dringlichkeit haben, auf einen späteren Zeitpunkt verschieben könnte.

Straub möchte aber auch das große Engagement der Mitarbeiter hervorheben: "Sie leisten trotz der erschwerten Bedingungen in dieser außergewöhnlichen Zeit vorbildliche Arbeit und erhalten dafür vielfach wertschätzende Rückmeldungen." Während viele Rathäuser, Behörden und andere Zulassungsstellen erst seit Kurzem wieder Termine anbieten würden, seien die Zulassungsstellen des Rhein-Neckar-Kreises bereits seit dem "Lockdown" durchgehend mit insgesamt rund 1600 Terminen pro Woche für die Kunden da gewesen.

"Termine werden im Viertelstundentakt vergeben oder können online gebucht werden", erläutert Straub. Zu beachten ist aber, dass das Online-Zulassungsverfahren nicht für ältere Fahrzeuge möglich ist. Anfang 2015 wurde die internetbasierte Fahrzeugzulassung eingeführt, seither erst gibt es Sicherheitscodes auf den Stempelplaketten. Fahrzeuge, die früher zugelassen wurden, können nicht an diesem Zulassungsverfahren teilnehmen.

Straub verweist aber darauf, dass man zusätzliche Termine für Notfälle vorhalte, etwa wenn sich Bürger durch die Corona-Krise finanziellen Engpässen gegenübersehen. Über die zentralen Hotline-Nummern stünden die Mitarbeiter für derlei Anliegen zur Verfügung. Zudem könnten Zulassungsdienste und Händler ihre Zulassungsangelegenheiten im gewohnten Umfang abgeben und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abholen, was durchgängig uneingeschränkt genutzt werde.

Info: Die zentrale Hotline ist unter der Rufnummer 06 221/522 41 06 zu erreichen, oder per E-Mail unter infopoint.zulassung@rhein-neckar-kreis.de.