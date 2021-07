Bald beginnen in Baden-Württemberg die Schulferien – dann herrscht auch auf den Flughäfen, wie hier in Düsseldorf, dichtes Gedränge. Foto: dpa

Rhein-Neckar. (RNZ) Nach einem anstrengenden Schuljahr freuen sich im Rhein-Neckar-Kreis Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte und das weitere Schulpersonal sowie auch die Eltern auf die am 29. Juli beginnenden Sommerferien. Bei aller Vorfreude auf den anstehenden Urlaub möchte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises darauf aufmerksam machen, dass es gerade mit Blick auf die Bedrohung durch die Delta-Variante gilt, trotz der Lockerungen weiter vorsichtig zu sein.

"Die Pandemie ist leider noch lange nicht vorbei und wir alle müssen im Alltag weiter auf den Infektionsschutz achten sowie die AHA+L-Regeln einhalten", wird Landrat Stefan Dallinger in einer Mitteilung zitiert. Die Formel AHA+L steht bekanntermaßen für Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen und regelmäßig lüften.

Nicht zuletzt im Hinblick auf einen eventuell geplanten Familienurlaub kurz nach Start der Sommerferien weist das Gesundheitsamt, welches auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, darauf hin, dass nach dem Wegfall der Maskenpflicht in vielen Schulen bei einem SARS-CoV-2 Fall in einer Klasse/einem Kurs Quarantäne für alle Mitschülerinnen und -schüler droht. Nach Vorgaben des Robert Koch Instituts (RKI) ist das dann der Fall, wenn festgestellt wird, dass im Unterricht keine medizinischen oder FFP2-Masken getragen wurden. Dann wird in der Regel eine Quarantäne von 14 Tagen ab dem letzten Kontakttag für die gesamte Klasse beziehungsweise den Kurs ausgesprochen. Eine Verkürzung der Quarantäne durch eine Freitestung ist dabei nicht mehr möglich. "Das Tragen von Masken kann also auch unabhängig von der Pflicht, eine solche zu tragen, durchaus sinnvoll sein", bemerkt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

Ein sehr sinnvoller Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus sei zweifelsohne die Impfung. Das Gesundheitsamt bietet seit Montag, 19. Juli, im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg sowie in den Kreisimpfzentren (KIZ) Weinheim und Sinsheim Impfungen ohne Termin an. Die Impfzentren sind an allen drei Standorten von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends geöffnet. Impfwillige können also spontan in einem der drei Impfzentren vorbeikommen; es gibt fast keine Voraussetzungen – bis auf die Tatsache, dass man in den vergangenen zwei Wochen keine andere Impfung (beispielsweise gegen FSME) erhalten haben darf und ein amtliches Ausweisdokument mitbringen muss. "Wer sich jetzt vor den Sommerferien und der Urlaubszeit impfen lassen möchte, sollte dies tun. Keiner sollte sich nicht impfen lassen, nur weil er oder sie befürchtet, während des Zweittermins in Urlaub zu sein.

Hier finden sich individuelle Lösungen", sagt der ärztliche Leiter der Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises, Christoph Schulze.