In Deutschland gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schulbeginn.

Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Sind ausreichend Plätze in den Kindertagesstätten vorhanden? Für Eltern kleiner Kinder ist dies eine überaus wichtige Frage. Diesem Problem müssen sich die Verantwortlichen in Städten, Gemeinden und Landkreisen stellen, schließlich gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schulbeginn.

In den vergangenen Jahren gab es in den 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zwar meist genügend Plätze, doch zeichneten sich am Horizont bereits Probleme ab. Wie der dem Jugendhilfeausschuss dieser Tage vorliegende Bericht zum Ausbaustand der Kindertagesbetreuung im Kreis zeigt, haben sich diese Probleme verschärft.

Dabei sieht es im Bereich der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren noch relativ gut aus. So kamen im vergangenen Jahr 138 Betreuungsplätze für diese Altersgruppe hinzu. Damit stieg die sogenannte Versorgungsquote, die sich aus der Zahl der Betreuungsplätze im Verhältnis zur Anzahl der Kinder ergibt, um gut ein auf nunmehr 37,4 Prozent. Allerdings zeigt sich, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen weiter zunimmt, denn in 35 Gemeinden des Kreises stehen 263 Kinder auf Wartelisten.

Kritischer ist die Situation in der Altersgruppe von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Dabei seien laut Kreisverwaltung die reinen Zahlen nicht einmal so aussagekräftig, denn es gibt kreisweit rechnerisch mehr Betreuungsplätze als benötigt werden. Die Engpässe machten sich vielmehr durch ein höheres Aufkommen an Kontaktaufnahmen, Beschwerden und Vermittlungsanfragen bei der Fachberatung des Kreisjugendamtes bemerkbar.

Beim Jugendamt meldeten sich die Eltern häufig dann, wenn sie von den Städten und Gemeinden erfahren, dass es auf absehbare Zeit keinen oder nicht den gewünschten Platz, etwa einen Ganztagesplatz, für ihr Kind geben wird. Diese Situation bei der Betreuung der Kinder über drei Jahren dürfte sich in den nächsten Jahren noch verschärfen.

Denn durch die Entscheidung des Landes Baden-Württemberg, den Einschulungsstichtag in den nächsten drei Jahren sukzessive vorzuverlegen, werden in den kommenden Jahren kreisweit viele Kinder ein Jahr länger in den Tageseinrichtungen bleiben.

Damit belegen sie für nachrückende Kinder die Plätze. Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) forderte daher, dass die Landesregierung diese Vorverlegung des Einschulungsstichtags zurücknehmen soll. Was sich in den Zahlen ebenfalls nicht abbildet, ist der Personalmangel, der dazu führt, dass vorhandene Betreuungsplätze nicht belegt werden dürfen.

Und der Mangel an Fachpersonal dürfte noch größer werden. Denn der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) hat errechnet, dass bis 2025 rund 45.000 zusätzliche Plätze alleine im Bereich der Betreuung der Kinder im Alter von unter drei Jahren im Land benötigt werden. Inklusive der ausscheidenden Fachkräfte, die etwa in den Ruhestand gehen, ergibt sich daraus ein Bedarf von rund 40.000 neuen Fachkräften bis 2025.

Wie schwer es wird, diesen Fachkräftebedarf zu decken, zeigt ein Blick in die jüngste Vergangenheit, in der es tatsächlich gelang, eine derart hohe Zahl an zusätzlichen Fachkräften für die Kinderbetreuung auszubilden. Jedoch benötigte man zwischen 2005 und 2018 dafür 13 Jahre. Nun müssten innerhalb von fünf Jahren etwa genau so viele neue Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden.