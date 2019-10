Von Sarah Porz

Rhein-Neckar. Alt trifft neu - ein moderner Anbau passt perfekt zur historischen Stiftskirche Sunnisheim in Sinsheim. Ohne, dass die sakrale Fassade verschandelt wird, wurden moderne Räume für Kulturveranstaltungen geschaffen. Das ist nach Einschätzung einer Jury ein besonders gelungenes Beispiel für gute Architektur. Deshalb erhielt das Gebäude, das im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises umgebaut wurde, eine Auszeichnung. Die Kirche ist eines von 19 Objekten, die bei dem Wettbewerb "Beispielhaftes Bauen" der Architektenkammer Baden-Württemberg siegreich waren.

Beispielhafte Bauen im Rhein-Neckar-Kreis - Die Fotogalerie

















































































Landrat und Schirmherr Stefan Dallinger war stolz, dass vier Objekte unter der Bauherrschaft des Rhein-Neckar-Kreises ausgezeichnet wurden. Schon als Schwetzinger Bürgermeister interessierte er sich für Städtebau. "Gute Architektur beeinflusst Menschen, nicht nur Planer, sondern auch die Bewohner und Betrachter", sagte Dallinger. Carmen Mundorff, die Pressesprecherin der Architektenkammer, erklärte, dass die gekürten Objekte nicht nur baulich außergewöhnlich seien, sondern auch "Lebensqualität" schaffen, so auch das Leitthema des Wettbewerbs.

Die Auszeichnung würdigt die Leistung von Architekten und Bauherren gleichermaßen und ist nicht dotiert. Sie besteht aus Ruhm, einer Urkunde und einer Bronzeplakette, die am Gebäude angebracht werden kann. Mit der Preisverleihung am 30. Januar nächsten Jahres beginnt dazu auch eine Ausstellung mit den Bildern der Objekte.

Da Architektur völlig verschieden ist, wurden für den Wettbewerb acht Kategorien ausgeschrieben: Wohnen, öffentliche Bauten, Industrie- und Gewerbebauten, landwirtschaftliche Bauten, Bauen im Bestand, Garten- und Landwirtschaftsanlagen, städtebauliche Projekte und Innenraumgestaltungen. "Die Baukultur verbindet den Rhein-Neckar-Kreis und spricht ein Thema an, das alle interessiert", sagte die Architektin Aleksandra Gleich als Vorsitzende der Kammergruppe Rhein-Neckar-Kreis.

Hintergrund > Bammental: Wochenendhaus "Silent Rock" > Sinsheim: Stiftskirche Sunnisheim (Erweiterung und Umnutzung zum Kulturzentrum), Alla-Hopp-Anlage > Hockenheim: Zahnarztpraxis und Wohnen (Mittlere Mühlstraße), Louise-Otto-Peters-Schule, Evangelische Stadtkirche (Innenrenovierung) > Schwetzingen: [+] Lesen Sie mehr > Bammental: Wochenendhaus "Silent Rock" > Sinsheim: Stiftskirche Sunnisheim (Erweiterung und Umnutzung zum Kulturzentrum), Alla-Hopp-Anlage > Hockenheim: Zahnarztpraxis und Wohnen (Mittlere Mühlstraße), Louise-Otto-Peters-Schule, Evangelische Stadtkirche (Innenrenovierung) > Schwetzingen: Schlossplatz > Wiesloch: Evangelisches Gemeindezentrum Petruskirche > Walldorf: Sozialer Wohnungsbau Walldorf-Süd, Mehrfamilienhaus mit innenliegenden Garagen (Johann-Jakob-Astor-Straße), modulares Bürogebäude der SAP, Ratssaal (Sanierung) > St. Leon-Rot: Wohnheim für behinderte Menschen mit Tagesbetreuung > Hirschberg: öffentlicher Skulpturen-Garten an der "Alten Villa" im Teilort Leutershausen > Weinheim: Verwaltungsgebäude und Ärztezentrum an der GRN-Klinik, Wentel’scher Hof (Umbau von mittelalterlicher Hofanlage aus dem 16. Jahrhundert in Mehrgenerationenhaus), Rathaus im Ortsteil Lützelsachsen (Instandsetzung und Umnutzung) > Heddesheim: Evangelisches Gemeindehaus > Ladenburg: Martinsschule mit Mensa, Sporthalle und Schwimmbad für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche RNZ

[-] Weniger anzeigen

Die Gebäude mussten in den vergangenen zehn Jahren fertiggestellt worden sein und wurden nach verschiedenen Kriterien bewertet. "Mit am wichtigsten war, dass es ein Objekt ist, in dem man sich wohlfühlt", so Mundorff. Die siebenköpfige Jury mit Experten aus dem Kreis, aber auch darüber hinaus, entschied am 19. September, welche der 71 Einsendungen in die engere Auswahl kamen. "Nach einer hitzigen Diskussion", wie Jury-Sprecher Jürgen Obländer sagte. 30 Objekte wurden besichtigt, 19 ausgezeichnet. In ihren jeweiligen Begründungen loben die Fachleute den beispielhaften Charakter der Gebäude, hochwertige Materialien, Transparenz oder Barrierefreiheit.

"Manche Objekte strahlen über den Rhein-Neckar-Kreis hinaus", sagt Carmen Mundorff und nannte als Beispiel die Ladenburger Martinsschule. Dort seien über Rampen Zugänge für schwerstbehinderte Schüler zu den Räumen geschaffen worden. Ebenso schwärmte Mundorff von dem in Modulbauweise entstandenen Bürogebäude der SAP in Walldorf, das durch clevere Zusammensetzung und ein spannendes Fassadenbild in Baden-Württemberg einzigartig sei. Gerade weil die Fördermittel oft bei Weitem nicht ausreichten, bräuchte es mutige Bauherren und Architekten im Land, die mit kreativen Ideen Gebäude erhielten und nachhaltig veränderten, betonte Mundorff.

Auch in Zukunft sollen Impulse für eine innovative Baukultur im Rhein-Neckar-Kreis geschaffen werden.