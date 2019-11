Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Eigentlich lassen die milden Temperaturen nciht auf Schnee schließen. Doch sollte es - vor allem im Odenwald - aber dennoch einen plötzlichen Wintereinbruch geben, ist das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises gerüstet: Der Winterdienst steht in den Startlöchern, wie das Landratsamt mitteilt.

„Jetzt am Wochenende könnte es losgehen“, sagt Matthias Knörzer vom Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises entsprechend - und nachden er einschlägige Wetterportale gecheckt hat. Gerade in höher gelegenen Orten, die um die 500 Meter über Normalhöhennull liegen, sei am Wochenende mit ersten Schneeflocken beziehungsweise glatten Straßen zu rechnen.

Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Über 7000 Tonnen Salz und rund 150.000 Liter Sole (eine Wasser-Salz-Lösung) stehen in acht Winterdienst-Stützpunkten bereit. Diese befinden sich in Eberbach, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Schwetzingen, Sinsheim, Vorderheubach (Heiligkreuzsteinach), Weinheim und Wiesloch. Die Straßenmeisterei ist für insgesamt 856 Kilometer Straßen – darunter fallen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, aber keine Autobahnen – zuständig. Neben elf eigenen Fahrzeugen – drei Lkw, sieben Unimog und drei Schmalspurschlepper für Rad- und Gehwege – sind 13 Fremdfahrzeuge unter Vertrag, die bei Bedarf eingesetzt werden.

Bereits ab 3 Uhr morgens wird der Winterdienst unterwegs sein, um die Straßenzustände zu prüfen und bei Bedarf zu räumen. „Rein rechtlich“, so Matthias Knörzer, „geht es um die Befahrbarkeit von Straßen werktags zwischen 6 und 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 22 Uhr.“

Ein beim Winterdienst häufig auftretendes Problem: zugeparkte Straßen. Das hätten auch die vergangenen Winterdiensteinsätzen immer wieder gezeigt, dass beispielsweise in den Ortsdurchfahrten so am Fahrbahnrand geparkt sind, dass die Räumfahrzeuge stark behindert werden. Knörzer appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge richtig zu parken und auf die Räumfahrzeuge Rücksicht zu nehmen.

Generell sollte jeder Verkehrsteilnehmer im Winter mehr Zeit bei den Fahrten einplanen. Der Winterdienst wird so schnell wie möglich für freie Straßen auch bei widrigsten Bedingungen sorgen. Was Autofahrer dann daraus machen, steht auf einem anderen Blatt.