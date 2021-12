Rhein-Neckar-Kreis. (pol/lyd) Ob "falsche Polizeibeamte", "falsche Enkel", "falsche Microsoft-Mitarbeiter" oder "Schockanrufe"; die Region wurde in der jüngsten Vergangenheit mit betrügerischen Anrufen förmlich überschwemmt, teilt die Polizei mit.

So brachte ein sogenannter "Schockanruf" eine 84-jährige Plankstadterin um ihre Ersparnisse. Auch im Laufe des Dienstags gingen unzählige Anrufe bei meist älteren Menschen ein, die im Raum Weinheim, Mannheim, Heidelberg und in der Region rund um Wiesloch leben. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die betrügerischen Maschen und legten auf - bis auf einen Fall.

Falsche Polizeibeamte meldeten sich am späten Vormittag bei einem hochbetagten Ehepaar in Neckargemünd. Ein angeblicher "Stefan Engelhorn" vom Raubdezernat der Polizei Mannheim gab an, dass die Namen des Ehepaares auf einer Liste vermerkt war, die bei einer Einbrecherbande aufgefunden wurde. Gegen einen Mitarbeiter einer Neckargemünder Bank werde zudem wegen der Verbreitung von Falschgeld ermittelt.

Um die Ermittlungen zu unterstützen, sollte das Ehepaar ihr Erspartes von der Bank abheben und das Geld einer Polizeibeamtin zu Prüfzwecken übergeben. Das Ehepaar hob eine fünfstellige Summe von ihrer Bank ab und übergab das Geld einer Frau, die zwischen 16 und 16.30 Uhr, an der Wohnung klingelte. Noch am selben Abend erstattete das Ehepaar Anzeige.

> Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; 1,70 bis 1,75 Meter; schlank; dunkelbraune, ca. 20 Zentimeter lange Haare, die zum Pferdeschwanz zusammengebunden waren; sehr lange, ungepflegte Fingernägel und ungepflegte Zähne. Sie trug eine dunkelblaue, dicke Jacke und eine dunkelblaue Hose.

Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Laufe des Dienstagnachmittags rund um die Michael-Gerber-Straße, die Hermann-Walker-Straße, die Schützenhausstraße und die Kümmelbachstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 oder jeder andren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Im Laufe des Mittwochs wurden dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim erneut unzählige betrügerische Anrufe bei meist älteren Menschen gemeldet, wobei von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen wird.

Schwerpunkt der Anrufe waren dieses Mal Heidelberg und vor allem der Sinsheimer Raum mit seinen Ortsteilen. Während in den meisten Fällen die Angerufenen den Betrügern nicht aufsaßen und die Hörer sofort auflegten, erkannten zwei Senioren in Sinsheim und in Helmstadt den Betrug zu spät und übergaben jeweils fünfstellige Summen an vermeintliche Polizeibeamte, die das Geld an der Haustür abholten.

Somit summieren sich die vollendeten Fälle seit Montag, den 29. November auf vier Taten (Plankstadt, Neckargemünd, Sinsheim und Helmstadt-Bargen, Ortsteil Helmstadt) mit einer Gesamtschadenssumme von rund 150.000 Euro.

Die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg erhoffen sich bei beiden vollendeten Taten in Sinsheim und Helmstadt Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

In Sinsheim konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Bereich um die Dresdner Straße, die Breslauer Straße, die Magdeburger Straße, die Westliche Ringstraße, die Werderstraße und die Hauptstraße. Der Abholer wird wie folgt beschreiben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, kräftige/dicke Figur; schwarze, kurze Haare, die seitlich und hinten extrem ausrasiert waren. Er trug eine dicke, schwarze Winterjacke, eine schwarze Stoffhose und schwarze Schuhe. Abholzeit war gegen 13 Uhr.

In Helmstadt könnten im Quadrat Kinderschulweg/Rabanstraße/Asbacher Straße/Wasserschlossweg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Laufe des Mittwochnachmittages aufgefallen sein. Abholzeit ist unbekannt, das Geld wurde vor die Haustür gelegt.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder an das Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 14.02 Uhr