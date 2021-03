Heidelberg. (mün) In Mannheim, Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis wurden die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben - nur nicht im Rhein-Neckar-Kreis. Denn hier war die 7-Tage-Inzidenz bislang nicht unter 50 gefallen. Doch das hat sich jetzt geändert.

Auf Anfrage der RNZ teilt das Landratsamt mit, dass man derzeit prüfe, ob die Ausgangsbeschränkungen noch vor dem Wochenende aufgehoben werden können. Am Dienstag war die Inzidenz erstmals unter 50 gesunken.

Das Problem: Der Wert muss mindestens an drei aufeinander folgenden Tagen unter 50 bleiben und maßgeblich dabei sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts. Diese weichen aber von den Zahlen des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar wegen zeitlicher Unterschiede ab, heißt es im Landratsamt.

Wenn die vom Landesgesundheitsamt für den Rhein-Neckar-Kreis veröffentlichten Inzidenzwerte auch am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag unter der 50er-Marke liegen, könnte das Landratsamt die Allgemeinverfügung am morgigen Donnerstag aufheben. Voraussetzung ist, dass sich eine stabile Lage abzeichnet. Die Bekanntmachung träte dann um Mitternacht in Kraft, sodass dann ab Freitag im Rhein-Neckar-Kreis keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr gelten würden, teilt das Landratsamt mit.

Seit Mitte Dezember gibt es die Ausgangssperren - im Rhein-Neckar-Kreis wurde sie zuletzt am 10. Februar verlängert. In Heidelberg sind die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen seit rund vier Wochen aufgehoben. Mannheim und der Neckar-Odenwald-Kreis konnten später nachziehen.

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 15.34 Uhr