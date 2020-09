Rhein-Neckar. (sha/zg) Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Menschen in den Sommerferien ihren Urlaub in der Heimat verbracht. "Es ist eine tolle Gelegenheit, die eigene Heimat neu zu entdecken", sagt Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises.

Denn mit dem Odenwald und Kleinem Odenwald, der badischen Bergstraße, dem Kraichgau, der Oberrheinebene und dem Neckartal vereine der Rhein-Neckar-Kreis verschiedene Kulturlandschaften, in denen es viele kleine Schätze in einer spannenden Abwechslung zwischen Natur und Kultur zu entdecken gibt.

Heute geht es in die Oberrheinebene: Wie wäre es mit einer Radrundtour durch Schwetzingen und Hockenheim, einer Wanderung entlang der Lebensader Oberrhein auf dem Rundweg durch die Hardt zwischen Walldorf und Sandhausen oder einem Ausflug auf die Kollerinsel bei Brühl?

Auch dem Schwetzinger Schloss sollte man einen Besuch abstatten. Foto: zg

> Rundtour Schwetzingen: Die erlebnisreiche und gemütliche Familien-Tour führt auf gut ausgebauten Feld- und Waldwegen durch die Natur und hat gleich zwei Höhepunkte zu bieten: das Schwetzinger Schloss mit seiner herrlichen Parkanlage und den Hockenheimring in der Rennstadt. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten entlang der rund 30 Kilometer langen Strecke warten darauf, entdeckt zu werden.

Vom Bahnhof Schwetzingen führt die Tour am Kurfürstlichen Schloss mit seinem herrlichen Schlossgarten vorbei nach Ketsch. Die Radwegebeschilderung führt weiter durch die Rheinniederungen in die Tabak- und Motorsportstadt Hockenheim. Das Tabakmuseum in der ehemaligen Zehnscheuer bietet interessante Einblicke in die Tabakherstellung, und für Motorsportinteressierte lohnt sich ein Abstecher ins Motor-Sport-Museum am Hockenheimring. Durch die "Schwetzinger Hardt", das größte regionale Waldschutzgebiet mit Erholungswald in Baden-Württemberg, geht es schließlich über Oftersheim zurück nach Schwetzingen.

> Lebensader Oberrhein: Rundweg durch die Hardt zwischen Walldorf und Sandhausen: Die abwechslungsreiche Rundtour "Lebensader Odenwald" führt auf rund 6,8 Kilometern durch den Hardtwald zwischen Walldorf und Sandhausen und lockt mit vielen kulturellen, historischen, geologischen, botanischen sowie faunistischen Besonderheiten.

Auch für Familien mit Kindern ist diese Strecke besonders geeignet, da es während der Tour viele Beobachtungsmöglichkeiten von Tieren wie zum Beispiel Silberreihern, Eisvögeln, Ameisenlöwen und Wildbienen gibt. Start- und Zielpunkt ist der Spielplatz an der Waldschule in Walldorf, von dem die Route direkt in den Hardtwald hineinführt. Mit dem "Maulbeerbuckel", als Zeugnis der Versuche zur Seidenspinnerzucht unter den Kurfürsten Karl-Ludwig und Karl-Theodor bei Schwetzingen, und der "Lutherischen Brücke" als Gedächtnis an die Walldorfer Lutheraner, die früher keine Kirche in Walldorf hatten, passiert die Tour kulturelle wie historische Spuren vergangener Jahrhunderte.

Auch zwei Naturschutzgebiete werden durchquert: Entlang des Hardtbachs lassen sich mit ein wenig Glück eindrucksvolle Vogelarten wie Silberreiher und Eisvogel beobachten. Das enge Beieinander von trockenen und nassen Lebensräumen im Naturschutzgebiet "Zugmantel-Bandholz" bietet Raum für die verschiedensten Tier- und Pflanzenarten wie den Scharfen Mauerpfeffer und das Silbergras, seltene Libellenarten, Amphibien, Wasservögel und eine ganze Fülle von Insekten.

Im Naturschutzgebiet "Pferdestrieb" können die Sandhäuser Dünen bestaunt werden. Der Name bezieht sich auf die historische Nutzung als Waldweide, während die starke Abbruchkante auf der Nordostseite durch Sandabbau entstanden ist. Heutzutage zählt das Naturschutzgebiet zu den bemerkenswertesten Dünengebieten Baden-Württembergs. Der südliche Teil ist durch einen Pfad erschlossen und bietet vom Dünenrücken bei guter Sicht Ausblicke auf Bergstraße und Odenwald.

> Ausflug auf die Kollerinsel: Per Fährüberfahrt geht es mitten ins Naturschutzgebiet zum naturbelassenen Kollersee. Die Kollerinsel ist eine linksrheinische badische Halbinsel. Sie ist fast vollständig vom Rhein beziehungsweise einem Altrhein-Arm umgeben und umfasst rund 400 Hektar. Eine Pkw- und Personenfähre wird von März bis Oktober betrieben, über diese gelangt man auf dem kürzesten Weg von Brühl, Schwetzingen, Ketsch und Heidelberg zum Kollersee. Zunächst startet die Anreise per Auto oder Rad zur Fährüberfahrt zur Kollerinsel in Ketsch. Besonders die Radanreise ist sehr zu empfehlen, da es sich auch auf der Insel prima radeln lässt.

Mit der kurzen Fährüberfahrt beginnt bereits das "Urlaubsfeeling". Nach der möglichen Einkehr in ein Restaurant geht es mit einem circa 30-minütigen Verdauungsspaziergang schließlich zum See. Ob Stand-up-Paddling oder einfach nur die Blicke über das Wasser schweifen lassen, den See genießen und die Seele baumeln lassen – hier ist für jeden etwas dabei.