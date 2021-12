Heidelberg. (RNZ) Der Rhein-Neckar-Kreis erlässt für Kreiskommunen Allgemeinverfügung zum Verbot von Alkoholkonsum und -ausschank auf öffentlichen Plätzen sowie zum Verbot des Abbrennens von Pyrotechnik an Silvester.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat in Abstimmung mit den zuständigen Ortspolizeibehörden das in der baden-württembergischen Corona-Verordnung bereits angeordnete Verbot konkretisiert, in bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums Alkohol auszuschenken und zu konsumieren. In einer Allgemeinverfügung werden verschiedene öffentliche Plätze in 25 Kommunen des Kreis benannt, für die dieses Verbot gilt. Gleiches gilt für das Abbrennen von Pyrotechnik – dies betrifft 30 Kreiskommunen. Beide Allgemeinverfügungen treten am morgigen Samstag, 11. Dezember, in Kraft.

Das Verbot des Alkoholkonsums und -ausschanks gilt auf den benannten Plätzen ab morgen und ist abhängig vom Fortbestand der Alarmstufe II in Baden-Württemberg, das Pyrotechnikverbot gilt für den Silvestertag (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar). Beide Dokumente sind ab sofort unter www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen abrufbar – dort können auch alle Kommunen und definierten Örtlichkeiten nachgelesen werden.

> Allgemeinverfügung: Ausschank- und Konsumuntersagung von Alkohol

> Allgemeinverfügung: Untersagung des Abbrennens von Pyrotechnik im Sinne des § 23 Abs.2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz.

Hintergrund Ausschank- und Konsumuntersagung von Alkohol Flächen der Kommunen, auf denen der Ausschank und der Konsum von Alkohol laut Allgemeinverfügung untersagt ist. Altlußheim: > Rathausplatz

> Messplatz

> Außensportanlage Steigeschulzentrum

> Außensportanlage Hohenstaufen-Gymnasium Heddesbach: > Bushaltestelle Hauptstraße, Richtung Norden und Richtung Süden

> Kirchplatz

> Rathausplatz, Hauptstraße 2

> im Tal (Bereich Alter Brombacher Weg, Kreuzung Sommergasse bis ein- schließlich Grillhütte und Basketballplatz, sowie Spielplatz) Heddesheim: > ÖPNV-Haltestellenbereiche, Am Bundesbahnhof, Bahnhofstraße so- wie an allen Bushaltestellen

> Gelände Jugendhaus, An der Fohlenweide 5; Dorfplatz (Ortsmitte hinter dem Rathaus)

> Fritz-Kessler-Platz (Vorplatz Rathaus)

> Schulhof Karl-Drais-Schule, Rheinstraße 43

> Schulhof Hans-Thoma-Schule, Schulstraße 4

> Parkplatz vor Oberdorfstraße 8 Hemsbach: > Rathausplatz (Fläche rund um das Rathaus) Schlossgasse 41

> Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße 1 sowie die Bahnhofstraße von der Bachgasse bis zur Gartenstraße

> Alla-Hopp-Anlage und Bürgerpark, Bray-sur-Seine-Straße

> Parkplatz Hans-Michel-Halle, Hüttenfelder Straße

> Parkplatz vor der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße

> Parkplatz Seegelände, Seeweg 1

> Bray-sur-Seine-Platz, zwischen Grabenstraße und Bachgasse

> Cäsar-Oppenheimer-Platz zwischen Schlossgasse und Schillerstraße

> Kurpfalzkreisel auf der Hüttenfelder Straße

> Wareham-Kreisel auf der Hüttenfelder Straße Hirschberg: > gemeindeweit alle Haltestellen des ÖPNV sowie im Ortsteil Leutershausen: > Park & Ride-Parkplatz, Gewerbepark Hirschberg

> Gelände des Sportzentrums Leutershausen inkl. Jugendhaus und Skateranlage, Galgenstraße

> Brignais-Platz, Odenwaldstraße

> Skulpturengarten, Bahnhofstraße

> Schulgelände der Martin-Stöhr-Grundschule, Johann-Sebastian-Bach-Straße

> Gelände der Heinrich-Beck-Halle und der Schillerschule, Hölderlinstraße

> Markthalle, Raiffeisenstraße

> Gelände des Rathauses sowie Parkplatz, Großsachsener Straße

> Gelände der ehemaligen Synagoge, Hauptstraße

> Wanderparkplatz / Grillplatz "1. Kehrrang"

> Blütenweg Richtung Wald-Spielplatz sowie im Ortsteil Großsachsen: > Gelände der "Villa Rustica"

> Marktplatz Großsachsen, Riedweg

> Dorfplatz/Parkplatz (Alte Tabakfabrik), Jahnstraße; Parkplatz gegenüber Bürgerbüro, Breitgasse

> Gelände der "Alten Schule", Breitgasse

> Schulgelände der Grundschule Großsachsen, Pestalozzistraße

> Gelände der Sachsenhalle, Brunnengasse

> Sitzbank, Gewann "Mittlerer Sandrocken" südlich "Am Kohlbach" Hockenheim: > Zehntscheunenplatz

> Marktplatz

> Messplatz inklusive Ludwig-Grein-Straße

> Fortunapassage

> Karlsruher Straße (zwischen Oberer Hauptstraße und Schubertstraße) Ilvesheim: > Checyplatz, Schloßstraße gegenüber dem Rathaus

> Festplatz der Gemeinde Ilvesheim inkl. der Alla-hopp Anlage, Am Freibad/Brückenstraße Ladenburg: > Marktplatz und alle angrenzenden Straßen und Gehwege in diesem Bereich

> gesamter Bereich um den Wasserturm ab der Neckarstraße, öffentliche Toilettenanlage, Festwiese mit allen Wegen und Sitzmöglichkeiten bis zum Bury- Denkmal inklusive der Treppenabgänge zum Neckar; Grünanlage "Benzpark" zwischen dem Carl-Benz-Haus und der Carl-Benz-Garage bis zum Weg "Am Neckardamm", inklusive der Wege

> Neckarwiese einschließlich der Wege bis zum Zugang Fähre

> im Bereich des Neckartorplatzes einschließlich der benachbarten Grünflächen bis zur Jahnstraße

> sämtliche öffentlich zugänglichen Schulgelände und Schulhöfe

> Zu- und Abgänge zum Bahnhofsgelände Laudenbach: > Umfeld des Bahnhofs (Bahnhofstraße), einschließlich des Parkplatzes (Weimarer Straße)

> Umfeld der Bergstraßenhalle (Dr. Werner-Freyberg-Straße 5), einschließlich des Parkplatzes und des angrenzenden Sportgeländes Malsch: > Dorfplatz (vorderer und hinterer Bereich)

> Kirchberg, Areal Rathaus/Kirche; Friedhofstraße, Parkplatz Narrhalla

> Unterer Jagdweg, Areal Reblandhalle/Jugendtreff, Feuerwehr

> Oberer Mühlweg, Alter Sportplatz

> Letzenberg, Parkplatz Kapelle

> Letzenberg, Stationenweg zur Letzenbergkapelle Mühlhausen: > Kraichgauschule Mühlhausen, Schulstraße 32

> Rathausvorplatz, Schulstraße 6; Kirche Mühlhausen, Untere Mühlstraße 14

> Wasserspielplatz, Bahnhofstraße

> Parkplatz und Freifläche Hurstwiesenweg

> Pavillion Heiligenstein, Weinberg Zufahrt von der Dielheimer Straße sowie im Gemeindeteil Rettigheim: > Grundschule Rettigheim, Gartenstraße 26

> Kirche Rettigheim, Malscher Straße 16

> Lindenplatz Rettigheim, Kehrgärten Ecke Gotthard-Schuler-Straße

> TSV Sportgelände Rettigheim, Schönblick 1 sowie im Gemeindeteil Tairnbach: > Dorfplatz Tairnbach, Schützenstraße

> Kirche Tairnbach, Kirchstraße 8

> Galgenberghütte Tairnbach, Weinberg Zufahrt von Am Eichelberg Neckarbischofsheim: > Schlosspark > Hauptstraße 24 (evang. Kirche)

> Hauptstraße 28 (ehem. Gasthaus Löwe)

> Marktplatz > im Ortsteil Helmhof: Steinigter Bergweg 1–7 inkl. Parkplatz > im Ortsteil Untergimpern: Rathausstraße 13 (Dorfbrunnen) bis Wiesentalweg 5 (Feuerwehrhaus) Neidenstein: > Gesamter (oberer und unterer) Schulhof der Burgdorfschule Grundschule Neidenstein (Anschrift: Neue Straße 21, 74933 Neidenstein)

> Gesamte Parkplätze der von Venningen Halle Neidenstein sowohl von der Zufahrt Bahnhofstraße als auch von der Zufahrt Neue Straße

> Kompletter "Altortplatz" in der Bergstraße in Neidenstein Nußloch: > Lindenplatz

> Park

> Parkplatz an der Olympiahalle

> Areal rund um die Schillerschule

> Freizeitgelände Lichtenau Oftersheim: > Grillhütte, Areal um die Grillhütte

> Rollschuhbahn

> Brücke unter der B 291 beidseitig der Bahnlinie (Nähe Drogeriemarkt Rossmann, Verlängerung des Radwegs Albert-Schweitzer-Straße sowie gegenüber der Bahnlinie Nähe des Bolzplatzes Nord-West) Plankstadt: > Rathausplatz

> Helmlingplatz

> alle Spiel- und Bolzplätze

> Skater- und Dirtpark

> Castelnau-le-Lez Anlage

> 1200-Jahr-Park

> Vorplatz Vogelpark

> Festplatz

> Quartiersplatz Antoniusquartier

> Bouleplatz

> 1250-Jahr-Hütte im Raingewannweg

> Mehrzweckhallenparkplatz

> Gelände Humboldtschule und Friedrichschule

> Parkplatz Streitlach

> Hasenpfad am Friedhof Rauenberg: > Trockenturm

> Rathausplatz

> Kirchplatz

> Gerhard-Geißler-Platz,

> Grillhütte Malschenberg Sandhausen: > Lege Cap Ferret Platz in der Hauptstraße

> Gelände des Friedrich-Ebert-Schulzentrum inklusive Parkplatz zwischen Büchertstraße und Albert-Schweitzer-Straße

> Parkplatz in der Schützenstraße

> Parkplatz vor dem Walter-Reinhardt-Stadion in der Jahnstraße

> Festplatz in der Kleegartenstraße

> Rathausvorplatz in der Bahnhofstraße

> Parkplatz neuer Friedhof im Hermann-Löns-Weg

> Vorplatz "BWT-Stadion am Hardtwald" in der Jahnstraße

> Vorplatz Citybau Hauptstraße 92

> Parkanlage vor dem alten Friedhof in der Wingertstraße

> Parkplatz Kleintierzuchtverein im Lattweg Sinsheim: > Innenstadtbereich (begrenzt durch die Grabengasse im Westen und Norden, die Friedrichstraße im Osten und die Ladenstraße im Süden)

> Alla-Hopp-Anlage (Parkanlage zwischen Freitagsgasse und Wiesentalweg)

> Schwimmbadparkplatz/Festplatz (Parkierungsanlage am Schwimmbadweg/Lilienthalstraße)

> Öffentlicher Parkplatz Burg Steinsberg Walldorf: > Lindenplatz, Komplette Verkehrsfläche zwischen der Nußlocher Straße und der Johann-Jakob-Astor-Straße

> Drehscheibe, Kompletter Bereich zwischen Schwetzinger Straße 3 bis Bahnhofstraße 4 sowie von Hauptstraße 2 bis Johann-Jakob-Astor-Straße 1

> Fußgängerzone Hauptstraße, Bereich zwischen Hauptstraße 16 und Hauptstraße 24, ausgenommen genehmigte Außenbewirtschaftungsflächen Weinheim: > kleiner und großer Schlosspark

> Grundelbachstraße im Bereich der dortigen Fußgängerzone

> Haganderpark (Bahnhofstraße)

> Vogesenschau (Rentnereiche)

> Kreuzung Wachenbergstraße/Abzweigung zur Burgruine Windeck (Regierungskurve)

> Waidsee (im Bereich der "Schweinebucht")

> Außenbereich der Wachenburg und der Burgruine Windeck

> Hutplatz Wiesenbach: > Rathausplatz Wilhelmsfeld: > Parkanlage am Pavillon, Johann-Wilhelm-Straße 121

> José-Rizal-Park

> Außenanlagen der Christan-Morgenstern-Grundschule

> Außenanlagen der Odenwald-Halle

> Außenanlagen des kommunalen Kindergartens und des Multifunktionsspielfeldes Zuzenhausen: > Bahnhofsanlage an der Meckesheimer Straße

> Bereich Elsenzbrücke, Hauptstraße

Grundlage für beide Verbote ist der Paragraf 17b der baden-württembergischen Corona-Verordnung. Hiernach sind die Gesundheitsämter verpflichtet, im Zusammenwirken mit den betroffenen Städten und Gemeinden Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten festzulegen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten.

Dieser Regelung liegen die Erwägungen zugrunde, dass die Untersagung des Ausschankes oder des Konsums von alkoholischen Getränken auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder zu bestimmten Zeiten erheblich dazu beitragen kann, Infektionsrisiken zu verringern, da durch die damit verbundene Kontaktbeschränkung das Übertragungsrisiko gesenkt wird. Zudem wird verhindert, dass sich wechselnde Gäste oder Gästegruppen an den Ausschankstellen einfinden und gruppieren. Hierdurch werden bestimmte öffentliche Plätze besonders attraktiv, um zum Beispiel Partys zu feiern.

Zudem dient ein Alkoholausgabeverbot dazu, spontanen gemeinschaftlichen (weiteren) Alkoholkonsum und Gruppenbildung auch mit Fremden zu reduzieren, da eine zunehmende Alkoholisierung der Einhaltung der hier gesetzlich im Zentrum stehenden Kontaktminimierung entgegensteht. "Gerade im Hinblick auf Ansammlungen im öffentlichen Raum, bei denen Alkohol konsumiert wird, ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass eines der vordringlichen Ziele zur Eindämmung der Pandemie die Vermeidung und Unterbrechung von Infektionsketten ist. Dies gilt besonders aufgrund der aktuellen Infektionslage", erklärt die Gesundheitsdezernentin des Kreises, Doreen Kuss.

Das Pyrotechnikverbot wurde neben der Vermeidung von Menschenansammlungen – und der damit oftmals einhergehenden Missachtung der Abstandsregelungen – auch wegen der hohen Verletzungsgefahr geregelt. Eine zusätzliche Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen in der Silvesternacht durch feuerwerkstypische Verletzungen soll hierdurch unterbunden werden. In diesem Zeitraum entsteht nämlich erfahrungsgemäß eine erhöhte Anzahl von Verletzungen, welche zusätzliche Ressourcen in der medizinischen Versorgung binden. Derartige Verletzungen sind Handverletzungen, Augenverletzungen oder Verbrennungen, die jeweils im Zusammenhang mit Unfällen durch Feuerwerkskörper auftreten. In der Silvesternacht sind die Einsatzzahlen von Rettungsdiensten höher als in anderen Nächten. Vor diesem Hintergrund kann das Abbrennverbot eine zusätzliche Belastung der medizinischen Kräfte verhindern.

Das Abbrennen von Pyrotechnik im öffentlichen Raum führt außerdem insbesondere in der Silvesternacht zu Ansammlungen mehrerer Personen und Gruppenbildung. Die erhöhte Attraktivität des öffentlichen Raums wird durch die Begrenzung von Veranstaltungen noch gesteigert. Ein vorhergehender Alkoholkonsum im privaten Raum führt aufgrund der dem Alkohol immanenten enthemmenden Wirkung dazu, dass Infektionsrisiken nicht mehr richtig eingeschätzt und AHA-Regeln nicht mehr eingehalten werden.