Von Stefan Hagen

Angelbachtal/Rhein-Neckar. Wenn am Dienstag im Rahmen der Kreistagssitzung in Angelbachtal der Haushalt 2022 des Rhein-Neckar-Kreises verabschiedet wird, steigt auch bei den "Finanzministern" der 54 Städte und Gemeinden der Pulsschlag. Schließlich ist die sogenannte Kreisumlage – also das Geld, das die Kommunen nach ihrer jeweiligen Steuerkraft an den Kreis zahlen – ein wichtiger Bestandteil des Zahlenwerks.

Und hier gibt es auf den ersten Blick eine gute Nachricht für die Kämmerer: So hat Landrat Stefan Dallinger bei der Einbringung des Haushalts im Oktober eine Senkung des Hebesatzes der Umlage von 25 auf nunmehr 24,5 Prozent vorgeschlagen. Wer jetzt aber erwartet, dass in den Amtsstuben quer durch den Landkreis Jubelschreie ertönen, liegt falsch. Denn die Kommunen zahlen trotz Senkung insgesamt mehr Geld an den Rhein-Neckar-Kreis. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Corona-Hilfen von Bund und Land aus dem Jahr 2020, die jetzt in Bezug auf die Umlage "knallhart" auf der Habenseite der Nutznießer verbucht werden.

Waren es 2021 insgesamt fast 260 Millionen Euro, bekommt der Kreis im kommenden Jahr nun knapp über 271 Millionen Euro überwiesen – davon alleine fast 61 Millionen Euro aus Walldorf. Von den größten Beitragszahlern werden nur Weinheim (2021: 19,3 Millionen Euro / 2022: 18,7 Millionen Euro) und St. Leon-Rot (2021: 12,8 Millionen / 2022: 10,5 Millionen) geringer belastet als im laufenden Jahr. Wiesloch, Sinsheim, Leimen und viele weitere Städte und Gemeinden werden im Haushaltsjahr 2022 stärker zur Kasse gebeten.

Damit ist SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Göck – im Hauptberuf Bürgermeister von Brühl – überhaupt nicht einverstanden. Die Sozialdemokraten wollen, dass der Hebesatz der Kreisumlage deutlich stärker sinkt, als vom Landrat vorgeschlagen. 23,5 Prozent lautet die Forderung, die einem Antrag der SPD zu entnehmen ist.

Göck und seine Genossen haben zur Untermauerung ihrer "Anregung" die Finanzen des Kreises genau unter die Lupe genommen. Demnach entwickelt sich die Habenseite deutlich besser, als bei der Aufstellung des Haushalts abzusehen war. Mittlerweile gehe die Verwaltung selbst von einer um acht Millionen Euro höheren Liquidität aus. Hinzu kämen weitere sechs Millionen Euro Mehreinnahmen aus der jüngsten Steuerschätzung im November. Fazit der Sozialdemokraten: Vielen Kreisgemeinden geht es deutlich schlechter.

Beim vom Landrat vorgeschlagenen Hebesatz von 24,5 Prozent würde nach der um 14 Millionen Euro verbesserten Lage viel Geld beim Kreis angesammelt. Dies führe zu hohen Verwahrzinsen, während viele Gemeinden im Kreis zeitweise Kassenkredite aufnehmen müssten. Für Göck ist deshalb klar: Eine weitere Absenkung des Hebesatzes ist nötig.

Diesen Zahn bekommt er allerdings sofort von seinen Kollegen gezogen. In wenigen Worten macht CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Werner klar, dass seine Partei dem Ansinnen der Sozialdemokraten nicht zustimmen wird. "Wir wollen das Geld in der Liquidität des Kreises halten", betont der Bürgermeister von Angelbachtal. Werner verweist in diesem Zusammenhang vor allem auf die anstehenden Investitionen wie den Kauf der Heidelberger Polizeidirektion und die umfassende Sanierung der Klinik in Sinsheim.

Ins gleiche Horn blasen die Grünen. Man werde dieser Forderung nicht zustimmen, betont Fraktionsvorsitzender Ralf Frühwirt und bringt in diesem Zusammenhang ebenfalls die anstehenden Investitionen ins Spiel. Außerdem wolle seine Partei "gesteigerte Investitionen in den Klimaschutz". Überhaupt, so Frühwirt, lasse der Rhein-Neckar-Kreis seinen Kommunen mehr Geld als jeder andere Landkreis in Baden-Württemberg.

Auch Hans Zellner zeigt sich in Bezug auf die Forderung der Sozialdemokraten zurückhaltend. "Der Kreis hat ja nicht zu viel Geld. Diesen Eindruck sollte man auch nicht erwecken", sagt der Fraktionschef der Freien Wähler. Die Linken können mit dem SPD-Antrag ebenfalls wenig anfangen. Es würde Liquidität beim Kreis abgeschmolzen, das sei "schlicht unvernünftig", sagt Fraktionschef Edgar Wunder.

Nach all diesen Äußerungen ist klar: Eine Mehrheit für die Forderung der Sozialdemokraten wird es im Kreistag nicht geben. Da bringt es Göck und seinen Mitstreitern auch nichts, dass die Liberalen ihre Forderung durchaus nachvollziehen können.

"Es kann ja nicht Sinn der Corona-Hilfen sein, dass die Gemeinden erst Geld bekommen und es ihnen dann über die Kreisumlage wieder entzogen wird", sagt Fraktionsvorsitzende Claudia Felden. Da bleibe doch dann gar nicht so viel übrig. Aber daran, ergänzt Felden, werde man die Zustimmung zum Haushalt nicht scheitern lassen.

Ralf Göck zeigte sich jedenfalls enttäuscht, dass es mit dem Hebesatz in Höhe von 23,5 Prozent wohl nichts wird. Wie sich die Sozialdemokraten bei der Abstimmung verhalten, ließ er offen.