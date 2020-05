Von Carsten Blaue

Sinsheim/Mannheim. Die acht Blut-Tropfen schauen entweder verschreckt oder ziemlich traurig. Nur mäßig rot gefüllt sind die Symbole des "Blutgruppenbarometers", das grafisch anzeigt, wie es um die aktuelle Versorgungslage mit Konserven im Zuständigkeitsbereich des hiesigen DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen bestellt ist. Auf einen Blick ist zu erkennen, was die Referentin für die Spenderbindung, Friedrike Bilfinger, einen "historischen Tiefstand in unseren Blutvorräten" nennt. Jetzt kommt es also auf jeden Spender an. Nächste Gelegenheit zur Blutabnahme ist bei der Spendenaktion vom heutigen Montag an bis einschließlich 22. Mai in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim.

In den vergangenen Wochen waren nicht dringend erforderliche Operationen in den Krankenhäusern ausgesetzt worden, um Personal- und Bettenkapazitäten für Covid 19-Patienten zu schaffen. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung bei den Infektionszahlen kehren die Krankenhäuser nach und nach zu ihrer OP-Tätigkeit zurück. Entsprechend steigt der Bedarf an Blutkonserven. Doch Vorräte gibt es kaum.

Spendenaktion in Sinsheim

Zwar sei die Spendenbereitschaft auch in der Hochphase der Corona-Beschränkungen überwältigend gewesen, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und dessen Blutspendedienst mitteilen. Doch Blutprodukte sind nicht lange haltbar. Daher hatten die Krankenhäuser die Menge in ihren Depots gedrosselt und wegen der verschobenen Operationen an den geringeren Bedarf angepasst. Jetzt aber fehlen die Präparate.

Entsprechend besorgt ist Professor Erhard Seifried, der medizinische Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes. In den vergangenen Wochen habe man die Notfallversorgung schwerkranker Patienten gewährleisten können. Doch nun sei man an einem ersten Wendepunkt angekommen, und die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kliniken lasse den Blutbedarf sprunghaft ansteigen. Demnach sind Termine wie jetzt in Sinsheim so wichtig, um die Vorräte wieder aufzustocken.

Die Aktion dauert von Montag bis Freitag mit Ausnahme des Himmelfahrtstages am 21. Mai. Und weiterhin gelten alle verschärften Hygienevorschriften gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie. Das bedeutet auch, dass eine Terminreservierung im Internet zwingende Voraussetzung für den Einlass in das Spendenlokal in der Dr.-Sieber-Halle, Friedrichstraße 17, ist. Wenn man das beherzigt und zum Spendentermin seinen Personalausweis mitbringt, dann kann man dazu beitragen, dass die Tropfen im "Blutgruppenbarometer" bald wieder lachen.

Info: Terminreservierung für die Spende in Sinsheim im Internet unter https://terminreservierung.blutspende.de//m/sinsheim