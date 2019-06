An Seilen trägt ein Hubschrauber den Behälter zum Ausbringen des Bekämpfungsmittels Bti in die Überschwemmungsflächen. Hier schlüpfen die Schnaken. Foto: Deck

Karlsruhe/Speyer. (dpa) Den Rheinschnaken geht es voraussichtlich ab Sonntag wieder aus der Luft an den Kragen: Wie Norbert Becker, Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs), am Mittwoch sagte, sind die Hubschrauber wieder startklar.

Schon jetzt sind viele der Plagegeister in den Rheinauen unterwegs. Mit zunehmender Wärme dürften sie in den nächsten Tagen auch massig in den Städten auftreten, schätzt Becker. Mit der jetzigen Generation der Stechmücken müssen die Rhein-Anlieger jedoch leben.

Zwischen Rastatt und Mainz sind besonders viele Stechmücken geschlüpft, weil zwei Hubschrauber ausfielen, die normalerweise zur Bekämpfung der Schnakenbrut eingesetzt werden.