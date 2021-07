Die Feuerwehr Brühl sondiert die Hochwasserlage an Rhein und Altrhein sowie in den Rieden mit Hilfe einer Drohne. Derzeit ist die Situation stabil. Das Foto vom Freitag zeigt die überfluteten „Schwetzinger Wiesen“, im Hintergrund ist Brühl zu sehen. Foto: Feuerwehr Brühl

Rhein-Neckar. (hab) Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein wird das gegenwärtige Hochwasser in der Größenordnung eines zehnjährlichen Ereignisses für eine Hochwasser-Messkampagne nutzen. Seit Freitag und bis Montag werden Abflüsse und Wasserspiegelhöhen im Rhein zwischen Iffezheim und Mainz gemessen. Bei der Messkampagne kommen das Motorschiff "Kriemhild" und das Messboot "Eisvogel" zum Einsatz.

Dazu Ines Jörgens, Fachbereichsleiterin im WSA Oberrhein: "Die gewonnenen Naturdaten sind die wesentlichste Grundlage für numerische und physikalische Modelle. Mit diesen Modellen werden auch Wasserstandsvorhersagen oder Wasserspiegellagen-Berechnungen durchgeführt, die wiederum wichtige Planungsgrundlagen für viele Projekte an der Wasserstraße sind." Die Ergebnisse der Messkampagne liefern zudem Informationen zwischen den einzelnen Pegeln und ermöglichen die Überprüfung vorhandener Daten.

Die Experten erwarten derzeit einen weiteren Anstieg der Wasserstände mit einem Scheitelwert am Pegel Maxau voraussichtlich am Samstag. In Speyer wird der Hochwasserscheitel Samstagnacht erwartet. Der höchste Schifffahrtswasserstand in Maxau von 7,50 Metern ist seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch überschritten. Dies bedeutet, dass die Strecke zwischen Iffezheim und Germersheim für die Rheinschifffahrt gesperrt ist.

Seit Donnerstag ist am Pegel Speyer die Marke von 7,20 Meter überschritten, sodass der für die Schifffahrt gesperrte Bereich bis Mannheim ausgedehnt wurde. Nach derzeitiger Lage mit erwarteten sinkenden Wasserständen am Rhein ab Sonntag ist mit einer Freigabe für die Schifffahrt erst ab Anfang nächster Woche zu rechnen. Derweil sondiert die Feuerwehr von Brühl die Lage aus der Luft mithilfe einer Drohne. Deren Fotos zeigen deutlich die Überschwemmungsgebiete entlang der Altrheinarme. Die Situation sei aber stabil, hieß es. Der Leimbach in Schwetzingen und der Kraichbach in Hockenheim führen mehr Wasser, jedoch gab es nur im Hockenheimer Gartenschaupark leichte Überschwemmungen.