Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. "Toni" hat eine tolle Nachricht: Wenn man ihn füttert, ist das "prima fürs Klima". Der lustige Geselle hat mächtig Appetit auf Altpapier, je mehr er bekommt, desto besser, teilt er fröhlich mit. Als Zeichen seiner Klimafreundlichkeit hält er den gefährdeten Planeten liebevoll in seinen Händen.

Toni ist der Name einer blauen Tonne der Kühl Entsorgung & Recycling Südwest GmbH mit Sitz in Karlsruhe, die jetzt das Entsorgungsangebot im Rhein-Neckar-Kreis mit ihrem Altpapier-Behältnis bereichern möchte. Zahlreiche Haushalte im Kreisgebiet hatten den auffälligen Flyer der "Karlsruher" bereits im Briefkasten. Demnach können Interessierte die "Schlaue Tonne" bei der Firma bestellen, die dann innerhalb einer gewissen Frist kostenlos geliefert wird. Geleert wird sie laut Flyer dann alle vier Wochen, die Termine können der Internet-Seite der Firma entnommen werden. Dann wird noch aufgezählt, was alles in die Tonne hinein darf – und was nicht. So weit, so gut.

Blick auf einen Container mit Kartonagen, der auf der AVR-Anlage in Wiesloch steht. Fotos (2): AVR Kommunal

Nun ist es aber so, dass der fidele Toni nicht nur Freunde hat – manche würden ihn wohl am liebsten auf den Mond schießen. Katja Deschner zum Beispiel. Die Vorständin der AVR Kommunal AÖR sieht durch Tonis Aktivitäten gar die Gebührenstabilität bei der Abfallentsorgung im Rhein-Neckar-Kreis bedroht.

Dafür ist ihr Unternehmen hier allumfassend zuständig – also auch für das Sammeln von Altpapier und Kartonagen. Warum also will das Karlsruher Unternehmen seine Aktivitäten jetzt plötzlich auf den Rhein-Neckar-Kreis ausdehnen? Deschner vermutet ganz profane Gründe: "Die Preise für Altpapier schießen derzeit durch die Decke", betont sie gegenüber der RNZ. Toni will also ganz offensichtlich ein dickes Stück von diesem profitablen Kuchen abhaben und nun in Deschners Revier wildern.

Im Jahr 2020 seien in puncto Altpapier zum Teil sogar Zuzahlungen notwendig gewesen, holt die AVR-Vorständin weiter aus. Da habe man nichts von einem Interesse des Karlsruher Unternehmens an einer Entsorgung im Rhein-Neckar-Kreis gehört. Im Jahr 2021 habe sich der Markt dann wieder gedreht und bis heute dahin entwickelt, "dass es so viel Geld für Altpapier gibt wie noch nie", erläutert sie weiter. Das wecke natürlich Begehrlichkeiten. Die Firma Kühl habe ihre Sammlung beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gemäß Paragraf 18 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes angezeigt, macht Deschner deutlich, dass das Vorhaben der Firma rechtlich zulässig ist.

In der Grünen Tonne plus werden im Rhein-Neckar-Kreis Papier und andere Wertstoffe gesammelt.

Aber die AVR-Chefin gibt sich kämpferisch und will sich die Butter nicht vom Brot nehmen beziehungsweise das Altpapier nicht aus ihrer "Grünen Tonne plus" ziehen lassen. Das AVR-Behältnis trägt zwar keinen alpenländischen Kosenamen, ist dafür aber fester Bestandteil nahezu jeden Haushalts im Rhein-Neckar-Kreis.

Mit diesem Pfund will Deschner wuchern und betreibt kräftig Eigenwerbung: Die Grüne Tonne plus werde auch weiterhin 14-täglich geleert, versichert sie. Den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Neckar-Kreises stehe damit eine komfortable Entsorgungsmöglichkeit für Papier, Pappe, Kartonagen und Wertstoffe zur Verfügung. Und da Konkurrenz bekanntlich das Geschäft belebt, setzt die Vorständin noch einen drauf: "Falls das bereitgestellte Volumen der Grünen Tonne plus nicht ausreichen sollte, besteht für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das Volumen dem individuellen Bedarf gebührenfrei anzupassen."

Dann kommt Deschner noch einmal auf die Gebührenstabilität zurück. Im Jahr 2021 habe man insgesamt 4,08 Millionen Euro mit der Vermarktung des aus der Grünen Tonne plus aussortierten Altpapiers erlöst. "Diese Gelder fließen komplett dem Gebührenhaushalt und somit dem Gebührenzahler zu", betont sie. In der jetzigen Situation der Ukrainekrise mit den gestiegenen Diesel- und Energiekosten, könnten durch die Papiererlöse die Mehrkosten kompensiert werden, macht sie abschließend deutlich.