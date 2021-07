Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Vom 15. Mai bis Anfang August 2022 wird in Deutschland wieder die Bevölkerung gezählt. Der "Zensus 2022" soll unter anderem Auskunft darüber geben, wie viele Menschen in den einzelnen Städten und Gemeinden tatsächlich leben. Die Zählung war eigentlich bereits für 2021 terminiert, die Corona-Pandemie hat auch hier für eine Verschiebung gesorgt. Jetzt meldet der Rhein-Neckar-Kreis, dass die Vorbereitungen für das große "Ereignis" im kommenden Jahr angelaufen seien.

Der letzte Zensus im Jahr 2011 hatte im Vorfeld für reichlich Aufregung und anschließend für Missstimmung bei einigen Stadtoberhäuptern gesorgt. Damals hatte beispielsweise der grüne Landtagsabgeordnete Uli Sckerl davor gewarnt, dass der NPD nahe stehende "Befrager" an den Türen klingeln und Einlass begehren könnten.

Die Bürger müssten eindeutig darauf hingewiesen werden, dass es keine Verpflichtung gebe, dem Befrager an der Haustür zu antworten oder ihn in die Wohnung zu lassen, weil die Fragebögen auch per Post zurückgeschickt werden könnten, ließ er verlauten. Die Erhebungsstellen im Land wurden schließlich angewiesen, ihnen bekannte NPD-Mitglieder nicht zu verpflichten. Letztendlich war das Ganze wohl der sprichwörtliche "Sturm im Wasserglas".

Unmut gab es nach dem Zensus 2011 in einigen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises – sie hatten plötzlich wesentlich weniger Einwohner als vor der Zählung. So wurden in den Gemarkungsgrenzen von Sinsheim rund 700 Seelen weniger registriert, die Stadt fiel dadurch unter die magische 35.000-Einwohner-Marke. Auch Wiesloch hatte – quasi über Nacht – einen Aderlass von 1350 Bürgern zu verkraften. "Das können wir uns nicht erklären", hatte der damalige Oberbürgermeister Franz Schaidhammer gezürnt.

Unter anderem Eppelheim legte schließlich Widerspruch gegen das Zensus-Ergebnis ein. Als dies nicht fruchtete, reichte die Stadt Klage ein. Nachdem sich die Angelegenheit dann immer weiter und weiter hinauszögerte, zog die Stadt 2019 einen Schlussstrich und die Klage zurück.

Mittlerweile dürfte sich der aufgewirbelte Staub längst wieder gelegt haben. Nun bleibt abzuwarten, wie die Städte und Gemeinden auf die Ergebnisse des Zensus 2022 reagieren. Schließlich gingen vielen Kommunen durch die damaligen Zensus-Resultate hohe Summen verloren. Pro Einwohner, hatten Experten errechnet, gab es jährlich rund 1000 Euro weniger aus dem sogenannten kommunalen Finanzausgleich.

Nun wirft also der neue Zensus seine Schatten voraus. "Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und wollen den Zensus jetzt so gründlich wie möglich vorbereiten, damit er im nächsten Jahr reibungslos abläuft", wird Laura Stasch, Leiterin der Erhebungsstelle des Rhein-Neckar-Kreises, in einer Mitteilung des Kreises zitiert. Für die Durchführung des Zensus 2022 werden demnach bundesweit örtliche Erhebungsstellen in allen Stadt- und Landkreisen sowie in allen Städten mit über 30.000 Einwohnern eingerichtet.

Für den Rhein-Neckar-Kreis bedeutet das, dass die Großen Kreisstädte Weinheim und Sinsheim verpflichtet sind, jeweils eine eigene Erhebungsstelle einzurichten. Große Kreisstädte mit weniger als 30.000 Einwohnern können ebenfalls eine eigene Erhebungsstelle einrichten. Von dieser Option machen im Rhein-Neckar-Kreis laut Mitteilung Leimen und Wiesloch Gebrauch. Die weiteren Städte und Gemeinden werden durch die Erhebungsstelle des Kreises abgedeckt. Nachfolgend einige wichtige Fragen und Antworten zum Zensus.

Wozu der Zensus? Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird, erläutert das Landratsamt.

Wer wird beim Zensus gefragt? Für die Personenerhebung wird durch eine Stichprobe ein Teil der Bevölkerung ausgewählt. Diese Personen nehmen an der Befragung teil. Zudem sind alle Bewohnerinnen und Bewohner in Wohnheimen (beispielsweise Studierendenwohnheime) auskunftspflichtig, heißt es auf der Homepage "Zensus 22". In Gemeinschaftsunterkünften – etwa Justizvollzugsanstalten oder Krankenhäusern – ist die Einrichtungsleitung stellvertretend auskunftspflichtig. Bei der Gebäude- und Wohnungszählung werden Eigentümerinnen und Eigentümer, Verwaltungen sowie sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Wohnraum befragt. Hier liegt es im Ermessen der Statistischen Landesämter, wer zur Auskunft herangezogen wird.

Muss man sich aktiv zur Teilnahme am Zensus melden? Nein, das zuständige Statistische Landesamt wird sich postalisch an diejenigen Bürger wenden, die an einer Befragung im Rahmen des Zensus teilnehmen müssen.