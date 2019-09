Rhein-Neckar. (pol/mare) E-Scooter boomen in Heidelberg und Mannheim - überall in den beiden Städten sieht man momentan schließlich die Flitzer umhersausen. Doch dabei gibt es auch Regeln für die Fahrer - die im Großen und Ganzen eingehalten werden, wie die Kontrolle des ADAC zeigt. Doch haben diese gleich fünf Männer missachtet. Mit herben Folgen für sie, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Samstagnacht 2 und 4.45 Uhr wurden drei Männer im Mannheimer Kaiserring und kurz nach der Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt kontrolliert. Ein 24-Jähriger und ein 27-Jähriger hatten dabei mit 1,1 und 1,8 Promille deutlich Alkohol intus hatten. Der 24-Jährige stürzte zudem, als er vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr. Beiden wurde Blut abgenommen.

Ein 20-Jähriger könnte dagegen gerade noch einmal Glück gehabt haben, da er nach mehrfachem Test eine Stunde nach der Kontrolle knapp unter 0,5 Promille blieb. Bei einem verschuldeten Verkehrsunfall sowie Ausfallerscheinungen läge die Promillegrenze jedoch bei 0,3.

Samstagnacht dann gegen 23 Uhr wollte sich ein 24-jährige E-Scooter-Fahrer in der Reichskanzler-Müller-Straße der Kontrolle, stoppte jedocvh nach wenigen Metern. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Roller nicht versichert ist. Zudem wurden Betäubungsmittel bei dem Fahrer aufgefunden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte auch die Vermutung der kürzlichen Einnahme von Marihuana.

In Heidelberg wurde am Samstag kurz nach 0 Uhr ein 22-Jähriger angehalten, der in der Fußgängerzone unterwegs war. Auch er hatte zu viel Alkohol intus. Nach einem ersten Test, der über 1,6 Promille ergab, war eine Blutprobe fällig.

In Bammental im Reilsheimer Mühlweg war bereits am Freitagmittag, gegen 11.30 Uhr ein 31-Jähriger mit einem nicht zugelassenen E-Scooter unterwegs. Und zudem betrunken - Ein Test ergab 1,3 Promille - und unter Drogeneinfluss.

In allen Fällen werden die Autoführerschein- und Bußgeldstellen informiert - die Führerschein der Männer sind erstmal futsch.