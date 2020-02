Rhein-Neckar. (sha) Sturmtief "Sabine" zieht auch über den Rhein-Neckar-Kreis. Laut Deutschem Wetterdienst war mit Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten über 120 Stundenkilometern zu rechnen. Bei derart hohen Windgeschwindigkeiten werden im Wald Kronenteile abbrechen und Bäume entwurzelt. Deshalb ist das Betreten des Waldes lebensgefährlich, warnt das Kreisforstamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Mitteilung.

Demnach ist der Waldbesuch laut Amtsleiter Manfred Robens auch in den nächsten Tagen noch sehr gefährlich: "Häufig treten Astabbrüche oder umstürzende Bäume erst mit Verzögerung nach einem Sturm auf. Das Kreisforstamt warnt deshalb dringend vor den Gefahren im Wald und rät von Waldspaziergängen bis Ende dieser Woche ab." Aufgrund der verstreuten Lage der Sturmwürfe werde die Aufarbeitung noch Zeit in Anspruch nehmen. Bis alle Waldwege wieder frei seien, könne es deshalb noch einige Zeit dauern.

Unterrichtsausfälle an den Schulen des Kreises

Wie viele Schüler wegen des Sturmtiefs am Montag die kreiseigenen Schulen nicht besucht haben, könne man nicht seriös abschätzen, sagte Kreissprecher Ralph Adameit auf RNZ-Nachfrage. Laut Aussagen einiger Schulleitungen habe sich aber vor allem der mancherorts kurzfristige Ausfall des ÖPNV durchaus bemerkbar gemacht.

"Viele Schüler der Berufsschulen sind ja auf Busse und Bahnen angewiesen, weil sie nicht direkt am Schulort wohnen", erläutert Adameit. In der Theodor-Frey-Schule in Eberbach zum Beispiel habe die Schulleitung um 6 Uhr am Montag beschlossen, die Vollzeitklassen abzubestellen. "Für Berufsschüler wurde ein Notprogramm angeboten, wobei über die Homepage die Schüler aufgefordert wurden, den Schulweg nur anzutreten, wenn dies gefahrlos möglich sei", sagt der Kreissprecher. In der Albert-Schweitzer-Schule in Sinsheim habe die Schulleitung die ersten beiden Stunden ausfallen lassen. Am Rest des Tages habe der Unterricht stattgefunden. "Allerdings stand es den Schülern frei, sich abzumelden, wenn sie weder mit Bahn noch Bus kommen konnten." Die Regelungen an den Schulen des Rhein-Neckar-Kreises würden zumeist über schulinterne Kommunikationswege und/oder über die Schul-Homepages mitgeteilt, erläutert Adameit abschließend.