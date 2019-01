Von Carsten Blaue

Mannheim. Die Stärkung der dualen Ausbildung und die Vereinfachung einer gezielten Fachkräftezuwanderung sind aus Sicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar wichtige Bausteine, um den Fachkräftemangel zu bewältigen. "Auf Schwierigkeiten bei der Mitarbeitergewinnung reagieren Unternehmen, in dem sie selbst aus- und weiterbilden oder ihre Attraktivität als Arbeitgeber verbessern. Die Firmen helfen sich also vorrangig selbst, um für sie geeignete Fachkräfte zu gewinnen und zu halten", sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel bei der Vorstellung der Ergebnisse einer IHK-Umfrage, an der sich 506 Unternehmen der Region beteiligt haben.

"Viele Betriebe haben aber auch die Zuwanderung von Arbeitskräften im Blick. Denn um ihren Fachkräftebedarf zu decken, sind Unternehmen nicht nur auf Arbeitskräfte aus dem Inland und aus der EU angewiesen, sondern zunehmend auch auf qualifiziertes Personal aus Drittländern. Das angedachte Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit dem Fokus auf einer gezielten Zuwanderung kann hier als wichtige gesetzliche Rahmenbedingung unterstützend wirken", so Schnabel.

Der Fachkräftemangel bleibe die Gefahr Nummer Eins für Firmen in der Region: "Die Hälfte der Unternehmen kann offene Stellen erst nach mehreren Monaten besetzen, weil sie keine passenden Arbeitskräfte findet. Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung wird dabei branchenübergreifend am dringendsten benötigt", betonte der IHK-Präsident.

Freie Stellen, ungeeignete Bewerber

Gesucht werden auch Mitarbeiter mit einem Weiterbildungsabschluss, also Fachwirte oder Meister. Mehr als ein Drittel der Betriebe sucht darüber hinaus Personen mit Hochschulabschlüssen. Ein knappes Drittel aller Unternehmen hat Bedarf an Arbeitskräften ohne Berufsabschluss. Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer berichtete, dass sie Bedarf an Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern hätte. Von der Politik erhofft sich etwa ein Viertel der Betriebe in diesem Zusammenhang eine Verbesserung der Sprachangebote im In- und Ausland sowie eine Erleichterung bei den Verfahren rund um die Fachkräfteeinwanderung.

Als Hauptgrund für die Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung gaben 87 Prozent der hiesigen Unternehmen an, dass sich keine geeigneten Interessenten auf die angebotenen Stellen bewerben. Zu geringe oder nicht passende Qualifikationen standen mit 64 Prozent an Platz zwei der Gründe, warum offene Stellen nicht besetzt werden können. Immerhin 30 Prozent aller Firmen, die sich an der IHK-Umfrage am Jahresende 2018 beteiligten, nannten zu hohe Forderungen in Bezug auf Gehalt und Arbeitsbedingungen.

Rund die Hälfte der Betriebe in der Region will mit mehr Aus- und Weiterbildung auf den Fachkräftemangel reagieren. Ihre Attraktivität als Arbeitgeber wollen sie dabei ebenso verbessern, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.