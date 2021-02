Heidelberg. (pol/mün) Der Schnee und überfrierende Glätte haben seit Montagnachmittag für etliche Unfälle in der Region gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst warnte in Baden-Württemberg weiterhin vor Glätte. In der Nacht auf Mittwoch rechnen die Meteorologen mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.

> 39 Unfälle wurden der Polizei zwischen 15 und 23 Uhr in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis gemeldet, die auf den kleinen Wintereinbruch zurückzuführen sind. Die meisten verliefen glimpflich und es kam nur zu Blechschäden. Derzeit geht die Mannheimer Polizei von einem Sachschaden von etwa 220.000 Euro aus.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis meldet die Polizei 14 Unfälle seit Montagnachmittag. Insgesamt wurden im Einzugsbereich der Polizei Heilbronn 45 Unfälle gezählt - im weiteren Verlauf des Abends, der Nacht und des Dienstagmorgens verdoppelte sich die Anzahl wegen Schnee- und Eisglätte auf 90. Meist handelte es sich hierbei um Blechschäden, jedoch wurden bei vier Unfällen Menschen verletzt. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, eine davon schwer, berichtet die Polizei.

> Am Heidelberger Königstuhl kam im Bereich des Gaiberger Weges eine Frau von der Straße ab und ihr Renault kam auf dem Dach zum Liegen. Sie wurde leicht verletzt. Laut Polizei hatte sie auf der Hinterachse Sommerreifen aufgezogen.

> Bei Epfenbach landete die Fahrerin eines Dacia ebenfalls in der Neidensteiner Straße auf dem Dach - der Grund war Eisglätte. Sie blieb glücklicherweise leichtverletzt.

> Bei Mannheim-Rheinau musste die Bundesstraße B36 nach zwei Unfällen aufgrund extremer Glätte kurzfristig gesperrt werden. Erst nach mehrfachem Abstreuen der Fahrbahn durch den Räumdienst konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Foto: PR Video

> Auf der Autobahn A6 zwischen Wiesloch und dem Walldorfer Kreuz geriet am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein Autofahrer ins Schleudern.Sein beschädigtes Fahrzeug blieb an der Mittelleitplanke liegen. Nach Angaben der Polizei mussten die Fahrspuren teilweise gesperrt werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt, sein Auto ist ein Totalschaden. Der Verkehr staute sich auf drei Kilometern zwischen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim. Gegen 7 Uhr war die Strecke wieder frei, so die Polizei.

Update: Dienstag, 9. Februar 2021, 12.18 Uhr