Von Peter Wiest

Rhein-Neckar.Beim Blick zurück kommt Freude auf: 2019 war ein Superjahr für die Rock- und Pop-Fans in der Region. Mit Konzerten großer, aber auch fast zahlloser kleinerer Bands und Solo-Künstler, die sich die Seele aus dem Leib spielten. Höhepunkte waren Ed Sheerans Auftritt auf dem Hockenheimring, Midnight Oil beim Maimarkt-Zeltfestival, Udo Lindenberg, Mark Knopfler, Alice Cooper, Xavier Naido oder Cher in der SAP-Arena – neben vielen anderen. Aber auch beim Blick nach vorne muss den hiesigen Musikfans nicht bange sein: Für 2020 haben sich wieder jede Menge Künstler angekündigt. Noch unklar ist allerdings, ob es auch in diesem Jahr wieder Großveranstaltungen geben wird auf dem Maimarktgelände oder am Hockenheimring. Nachfolgend veröffentlichen wir eine Auswahl bereits feststehender Konzert-Termine aus den Bereichen Rock, Pop und Schlager in der Metropolregion – wozu allerdings auch noch zahlreiche Gigs im Club- und Konzerttheater-Bereich kommen.

> Januar. Zum Jahresauftakt eher gemäßigtere Töne sind am 16. in der SAP-Arena zu hören, wenn sich Stargeiger Andre Rieu die Ehre gibt. Deutlich lauter wird es einen Tag später am 17. im Musiktheater Rex in Bensheim, wenn dort die Hamburg Blues Band in Starbesetzung auf der Bühne steht, unter anderem mit Chris Farlowe und Maggie Bell. Wer Schlager liebt, ist am 25. in der SAP-Arena bei Andrea Berg am richtigen Ort. Dort tritt dann auch am 27. die deutsche Top-Band Silbermond auf.

> Februar. Die regionale Clubszene hat gerade in diesem Monat viel zu bieten: Blues-Star Popa Chubby etwa am 5. im Rex; die Wieslocher Busters am 7. im Heidelberger Karlstorbahnhof; Blues-Größe Jan Lindqvist am gleichen Tag im Weinheimer Muddy’s Club; am 21. die schon legendären Rodgau Monotones wieder im Rex. Die Austria-Rocker Wanda kommen auf ihrer "Ciao"-Tour am 26. in den Mannheimer Rosengarten. AnnenMayKantereit, mittlerweile ein ganz großer Name der deutschen Szene, sind am 27. in der SAP-Arena. Am 28. gibt Knorkator ein Konzert in der Heidelberger Halle02.

Die Fans werden in der Region wieder viel zu jubeln haben – sei es in Hallen oder bei Open-Airs. Zu den Stars, die bei uns zu hören sein werden, gehören Bryan Ferry (im Bild) und Peter Maffay, dessen Auftritt im November die RNZ mitpräsentiert. Fotos: Kreutzer/Gerold/Binder

> März. Deutsch-Rock und Pop prägt auch in diesem Monat das Bild. Am 3. ist Max Herre im Mannheimer Capitol; am 6. spielt die Band Meute im Maimarktclub. Mit Mitch Ryder tritt zwischendurch am 12. ein US-Altstar im Rex auf, bevor Peter Maffay am 14. die SAP-Arena rockt. Zwei Tage später steht dort am 16. James Blunt auf der Bühne. Genesis-Classics gibt es mit Ray Wilson, der in der Band einst auf Phil Collins als Sänger folgte, am 21. im Mannheimer Capitol. Den Monat ausklingen lässt Johannes Oerding am 26. im Maimarktclub.

> April. Auf den Spuren einer Kultband wandelt die Australian Pink Floyd Show am 4. in der Arena. "Kuult" dagegen heißt die Band, die am 5. im Capitol auftritt. Hardrock-Lady Doro ist ebenfalls am 5. in der Halle02. Einer weiteren Legende wird am 18. im Capitol gedacht bei "Forever Amy" mit der Originalband von Amy Winehouse. Ex-Irie Révoltés-Mitglied Mal Élevé ist am 19. in der Halle02. Am 23. wandelt Randy Hansen im Rex auf den Spuren von Jimi Hendrix. Ganz andere Klänge gibt es am 27. beim Auftritt von Santiano in der SAP-Arena – bevor das "Lumpenpack" am 28. in die Halle02 kommt.

> Mai. Deutsch-Rocker Laith Al-Deen ist am 2. in der Halle02. Am 7. kommt mit Jamie Callum ein großer Name ins BASF Feierabendhaus. Blues-Gitarrist Walter Trout spielt am 10. im Rex. Funky wird es am 13. beim Auftritt von Mother’s Finest in Mosbach in der Alte Mälzerei. Weitere Konzerte in diesem Monat: 14. Jaya The Cat im Café Central in Weinheim, Clannad am 22. im Mannheimer Capitol und ABBAmania the Show am 28. in der SAP-Arena.

> Juni. Zwei Tage feiert das Weinheimer Café Central sein 25-Jähriges auf einer Festivalbühne: Am 5. unter anderem mit Abstürzende Brieftauben; am 6. mit der Zeltinger Band. Ebenfalls am 6. sind die Hooters im Rex. Am 16. tritt Kate Nash im Karlstorbahnhof auf. Mit Celine Dion steht am 19. einmal mehr ein ganz großer Name auf der Bühne der SAP Arena.

> Juli. Chris de Burgh kommt am 19. in den Rosengarten. Das Los Favoritos Festival lockt am 25. Latin und Reggaeton-Fans in die SAP-Arena. Max Giesinger spielt zum Auftakt von "Musik im Park" am 29. im Schwetzinger Schlossgarten, gefolgt von Wincent Weiss am 30. und Brad Paisley am 31. Schon am 30. soll zudem am Marbach-Stausee der "Sound of the Forest" beginnen. Der Hirsch röhrt im Odenwald wieder mit 5000 Fans und zahlreichen Bands bis zum 2. August.

> August. Mit dem Auftritt der Roxy Music-Legende Bryan Ferry wird Musik im Park am 1. fortgesetzt. Am 7. und 8. steigt in Oberzent im Odenwald das 38. Finkenbach-Festival für alle Krautrocker. Allerdings fehlen nach Querelen GuruGuru um Festival-Mitbegründer Mani Neumeier im Line-Up. Drei Tage lang gibt es das Festival auf der Festwiese am Neckar in Ladenburg: mit Dieter Thomas Kuhn am 14., Xavier Naidoo am 15. und Rainhard Fendrich am 16.

> September. Noch relativ leer ist der Kalender für diesen Monat. Fest steht bereits der Auftritt von Ex-Supertramp Roger Hodgson am 16. im Rosengarten.

> Oktober. Deutschlands Blues-Gitarrist Nummer 1 steht mit Henrik Freischlader am 1. auf der Rex-Bühne. Am 9. ruft zum erklärtermaßen letzten Mal das Austropop-Rustical "Der Watzmann" in Heilbronn in die Harmonie. Katie Melua ist am 13. im Rosengarten; Kim Wilde am 14. im Capitol.

> November. Suzi Quatro, eine der ersten Rock-Queen, kommt am 6. in den Rosengarten. Am selben Tag spielt Peter Maffay zum Abschluss seiner Hallentour im Rahmen des RTL-Spendenmarathon in der SAP-Arena zur Unterstützung von Projekten für Kinder in der Metropolregion – mitpräsentiert von der Rhein-Neckar-Zeitung. Schwer fällt die Entscheidung am 7., wenn in der SAP-Arena Simply Red auftreten und im Rosengarten zur gleichen Zeit die Blues-Röhre Beth Hart singt. Am 9. sind die Alt-Stars von Jethro Tull wieder einmal im Rosengarten, wo am 15. Ute Lemper ihr "Rendezvous mit Marlene" hat. Roland Kaiser singt am 19. in der SAP-Arena; an gleicher Stelle gibt es am 27. wieder die "Night of the Proms". Richtig heiß wird es dort dann am 28. beim Konzert von Black Sabbath-Urgestein Ozzy Osbourne.

> Dezember. Zwei Konzerte gilt es vorzumerken: Joey Kelly am 12. im Rosengarten und Pur mit einem Unplugged-Auftritt am 19. in der SAP-Arena.

