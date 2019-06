Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Das Schreiben klang dramatisch: "Wir bitten Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um eine Gesetzesänderung möglichst rasch zu erreichen [...]." Eindringlich appellierten die sechs Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Mitte April an die Bundestagsabgeordneten der Region und das Arbeitsministerium, das Problem der Förderlücke bei Asylbewerbern mit Aufenthaltsgestattung zu lösen.

Wenn Menschen dieser Gruppe eine Ausbildung beginnen, müssen sie bislang nur mit dem Lohn ihren Lebensunterhalt bestreiten. Ergänzende Sozialleistungen erhalten sie dagegen nicht. Die wären aus Sicht der Fraktionschefs aber geboten, da die Azubi-Entgelte wesentlich niedriger sind, als die Leistungen aus dem Asylbewerbergesetz, die sie vorher bezogen haben.

Nach Abzug von Fixkosten wie Miete, Schulmaterial, ÖPNV-Ticket für die Fahrt zur Berufsschule und vieles mehr, bleibe am Ende des Monats ein Euro-Betrag übrig, der kaum zum Leben reiche und deutlich unter dem Hartz-IV-Satz liege. Was die Fraktionschefs offenbar nicht wussten: Knapp eine Woche vor dem Brief gab es im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales eine Anhörung zu diesem Thema.

Denn neu ist das Problem nicht. In seiner Antwort auf den Brief der Kreisräte teilte der Wieslocher FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg mit, dass er bereits im Juni 2018 gemeinsam mit einem Fraktionskollegen eine entsprechende Kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet habe.

Auch der Initiative der Liberalen ist es zu verdanken, dass das Parlament in der Zwischenzeit beschlossen hat, die Förderlücke zu schließen. Am gestrigen Freitag stimmte nun auch der Bundesrat der Gesetzesänderung zu, die aller Voraussicht nach am 1. August in Kraft tritt.

Dabei hatte Brandenburg im Vorfeld noch befürchtet, dass die Länderkammer den Vermittlungsausschuss anrufen könnte. "Jeder weitere Tag schafft unnötig Integrationsprobleme und verschärft den Fachkräftemangel", schrieb er den Abgeordneten am 24. Juni. Umso erleichterter zeigte er sich gestern gegenüber der RNZ. "Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Leistungsbereite Asylbewerber können ihre Ausbildung fortführen, Betriebe leichter neue Lehrlinge finden", teilte Brandenburg über seinen Berliner Referenten mit.

Kritik an der Bundesregierung konnte er sich dabei nicht verkneifen. Diese habe das Problem "viel zu lange ausgesessen", warf der Sprecher für Studium und berufliche Bildung der FDP-Bundestagsfraktion den schwarz-roten Koalitionären vor. Dennoch dürfte auch bei den Kreisräten die Freude überwiegen. "Es kann doch nicht sein, dass es meist jungen und motivierten Geflüchteten so schwer gemacht wird, eine Ausbildung durchzuhalten, häufig in Bereichen (Altenpfleger, Bäcker und andere Handwerksberufe), in denen händeringend Auszubildende gesucht werden", hatten sie in dem Schreiben an die "große Politik" formuliert.

Der Vorschlag, sich einen Zweitjob zu suchen, sei in der Regel keine Option, da diese Menschen eine Vollzeitstelle hätten und in der Berufsschule im Vergleich zu den Muttersprachlern mehr Zeit zum Lernen bräuchten.