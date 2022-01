Von Wolf H. Goldschmitt

Rhein-Neckar. Der Feldhase lebt auf großem Fuß. Kein Wunder, denn er zählt mit bis zu 68 Zentimetern Länge zu den Hünen seiner Spezies in Europa. Die beachtlichen Hinterläufe von Meister Lampe können bis zu 16 Zentimeter lang werden. "Umgerechnet" entspricht das einer menschlichen Schuhgröße von weit über 70. Ein weiteres Kennzeichen sind die markanten Löffelohren, die in dem berühmten Aquarell des Nürnberger Malers Albrecht Dürer ausdrucksstark verewigt sind.

Aber der scheue, dämmerungsaktive Genosse hat nicht nur als Osterhase Karriere gemacht, sondern er ist ein wahres Tarnungsgenie. Droht Gefahr auf Wiesen, Weiden oder am Waldrand, duckt er sich tief an den Boden und verschmilzt förmlich mit seiner Umgebung. Erst in allerletzter Sekunde prescht er aus seinem Versteck, schlägt die berühmten Haken und flitzt mit bis zu 70 Stundenkilometern in Richtung Sicherheit. Sprünge von bis zu zwei Metern Höhe sind dabei keine Seltenheit. Der braune Akrobat zeigt sich bereits im Februar, um die erste Hochzeit des Jahres zu feiern. An bestimmten Plätzen balgen sich die sogenannten Rammler um die Häsinnen und nach einer Tragezeit von sechs Wochen erblicken zwei bis drei Häschen in der sogenannten Sasse, einer Grasmulde, das Licht der Welt. Der Nachwuchs wird zunächst ausschließlich mit einer gehaltvollen Milch gesäugt. Die Kleinen, die sich quietschend und knurrend bemerkbar machen, haben bereits ein dichtes Fell und offene Augen. Außergewöhnlich ist, dass Mama Hase während ihrer Tragezeit erneut trächtig werden kann. So kann eine Häsin zwischen Februar und August bis zu sechsmal pro Jahr Nachwuchs bekommen.

Die Natur steuert hier durch die hohe circa 60-prozentige natürliche Sterblichkeit der Junghasen entgegen; nur die wenigsten erleben den ersten Winter. Neben Faktoren wie Seuchen, nasskalte Witterung oder Beutegreifern setzt der rapide Wandel der Kulturlandschaft dem Feldhasen zu und hat in den letzten Jahrzehnten in vielen Regionen zu einem Rückgang der Populationen beigetragen. Der flinke Sprinter wird in freier Wildbahn durchschnittlich vier Jahre alt.

Auf dem vegetarischen Speisezettel des Wald- und Wiesenbewohners stehen Blätter, Gräser, Wildkräuter, Wurzeln, Gemüse, Obst und im Winter auch mal eine Baumrinde. Doch was für den Hasen Futter ist, ist für den Landwirt oft unerwünschtes Unkraut, das er mit Pestiziden behandelt. Für Hasen bleibt folglich immer weniger Nahrung übrig. Der Feldhase stammt ursprünglich aus der Steppenlandschaft. Sein Lebensraum reicht vom Polarkreis bis zum Mittelmeer sowie vom nördlichen Spanien bis zum Ural. Sogar in Asien und Übersee gibt es den Feldhasen. In alpinen Bereichen lebt er bis zur Waldgrenze.

Lepus europaeus, wie ihn der Wissenschaftler nennt, ist ausgestattet mit einem exzellenten Gehör- und Geruchssinn und, dank seiner übergroßen Augen, einer scharfen Rundumsicht. Diese Attribute sollten ihm eigentlich ein gutes Überleben sichern. Jedoch durch die Intensivierung der Landwirtschaft, des Straßenverkehrs und der Landschaftszersiedelung verliert der Feldhase mehr und mehr Lebensraum und Nahrungsangebot. Aber auch verschiedene Krankheiten sowie seine natürlichen Fressfeinde wie Fuchs, Wildschwein, Marder, Raben- und Greifvögel machen dem Löffelohr gehörig zu schaffen. Meister Lampe ist zudem auf Verstecke wie Hecken und kleine Wäldchen angewiesen. Diese verschwinden aber rapide und machen größeren Feldern Platz.

Selbst wenn der Rückgang der Population noch nicht signifikant ist, gilt der Feldhase laut Roter Liste als gefährdet und unterliegt aber noch immer dem Deutschen Jagdrecht. Je nach Region verzichten manche Jäger freiwillig auf die Hasenjagd.

Doch die aktuelle Jagdstatistik Baden-Württembergs, die sich aus erlegten und tot aufgefundenen Hasen sowie Verkehrsverlusten zusammensetzt, spricht eine andere Sprache: Hier werden über 6000 tote Feldhasen registriert, rund ein Zehntel davon entfällt auf die Reviere im Rhein-Neckar-Kreis.