Rhein-Neckar. (pol/mare) Die Sonne bricht sich langsam aber sicher Bahn, die Temperaturen locken allerorts die Menschen nach draußen. Und die Motorradfahrer auf die Straßen. Gerade unsere Region hat mit den Landstraßen im Odenwald reizvolle Strecken für Biker zu bieten.

Mit dem Verkehr nimmt aber auch das Risiko zu. Deshalb gibt die Polizei Tipps, wie die Tour mit dem Motorrad kein böses Ende nimmt. Und das sollten Sie vor und während dem rasanten Trip beachten:

Die neue oder frisch wieder zugelassene Maschine technisch Durchchecken

Die Ausrüstung (Helm, Schuhwerk, Jacken, Handschuhen) checken

Achten Sie darauf, dass Sie für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sind, fahren Sie am Tag mit Abblendlicht und tragen Sie leuchtfarbene Kleidung

Fahren Sie defensiv und vorausschauend

Seien Sie an Einmündungen und Kreuzungen vorsichtig, nehmen Sie Blickkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern auf

Tragen Sie Ihre vollständige Schutzausrüstung

Machen Sie ein Sicherheitstraining und verbessern Sie so Ihr Können. Zudem sammeln Sie Fahrpraxis

Achten Sie bei Gruppenfahrten besonders auf Ihre Umgebung und Ihre Umsicht

So kann das Risiko zumindest minimiert werden - gerade zu Beginn der Saison. Denn in den ersten Monaten nach der Winterpause ist die Zahl der Motorradunfälle am höchsten.

Die Aktion "Du hast es in der Hand" soll Biker sensibilisieren Video: Polizeipräsidium Südhessen

Das zeigt sich auch aktuell in der Region: Zwei Biker starben bereits auf den Straßen im Rhein-Neckar Kreis. Auf der Landesstraße L600 bei Leimen ließ ein 20-Jähriger sein Leben, als er stürzte und nahezu frontal mit einem VW-Bus kollidierte. Am Sonntag endete die Tour für einen 39-Jährigen auf der L598 bei Walldorf tödlich.

Insgesamt ereigneten sich 2019 bisher 25 Verkehrsunfälle, an denen Motorräder beteiligt waren. Sechs Fahrer wurden dabei schwer verletzt, 15 kamen mit leichteren Verletzungen davon.

2018 starben auch zwei Motorradfahrer auf den Straßen der Region, im Jahr davor ließen sechs Biker ihr Leben. Mit 453 Verletzten lag die Zahl dementgegen höher als 2017.

In Südhessen verloren 2018 insgesamt 19 Motorradfahrer ihr Leben und über 100 wurden schwerverletzt. 2017 starben sechs Biker. Die Hauptunfallursachen waren, dass sie zu schnell waren, zu wenig Abstand gehalten hatten oder riskant überholten.

Die Polizei meint: "Motorradfahren bleibt gefährlich, aber jeder kann auch eine Menge für die eigene Sicherheit tun."