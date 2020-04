Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Viel Personal, viele Kontrollen, wenig Verstöße - das ist die Bilanz des Polizeipräsidiums Mannheim am Ende des langen Osterwochenendes. Im Durchschnitt waren 80 Polizeistreifen zusätzlich unterwegs, teilt Polizeipräsident Andreas Stenger am Montagabend mit. Das sei ein sehr großer personeller Aufwand gewesen.

Rund eine Million Menschen wohnen im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Seit Karfreitag wurden hier - in den Städten Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis - 374 Verstöße festgehalten. Hier haben die Betroffenen mit Bußgeldern zu rechnen. Bei den anderen Personen, die zu wenig Abstand gehalten hätten, habe ein mündlicher Hinweis der Beamten genügt.

"Es geht nicht darum, jetzt möglichst viele Bußgelder zu erheben", lässt sich Polizeipräsident Stenger in der Mitteilung zitieren, "vielmehr soll die Einsicht in die Notwendigkeit der drastischen Einschnitte zur Eindämmung der Corona-Pandemie erhöht werden." Stenger sieht trotz der vielen Kontrollen eine hohe Wertschätzung für die Arbeit der Polizisten. Und sein Fazit: "Die Bürgerinnen und Bürger haben sich wieder sehr verständnisvoll und diszipliniert verhalten", so der Polizeipräsident, "die Regeln der Corona-Verordnung und Allgemeinverfügungen wurden weitestgehend eingehalten."

Auch wenn sich offenbar fast alle Menschen in der Region an die Regeln zur Eindämmung des Virus halten, so will die Polizei den Druck hochhalten. Die Kontrollen sollen nach Ostern fortgesetzt werden, lässt Stenger mitteilen. Durch die "hohe Kontrollintensität" wolle man die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen. "Dabei setzen wir weiter auf das Verständnis und die Disziplin der Bevölkerung", so Stenger.

Das ist die Oster-Kontrollbilanz in Zahlen (Stand Ostermontag, 18 Uhr):

Mehr als 700 Fahrzeuge wurden kontrolliert (Mannheim: 289; Heidelberg: 158; Rhein-Neckar-Kreis: 279)



Rund 6500 Personen wurden kontrolliert (Mannheim: 2918; Heidelberg: 1838; Rhein-Neckar.Kreis: 1690)



374 Verstöße wurden angezeigt (Mannheim: 180; Heidelberg: 80; Rhein-Neckar-Kreis: 114).

Update: 13. April 2020, 18.30 Uhr

Auch am Ostersonntag setzte die Polizei mit zusätzlich 90 Streifen ihre Kontrollen in der Region fort:

203 Fahrzeuge wurde überprüft (Mannheim: 97; Heidelberg: 24; Rhein-Neckar-Kreis: 81)

1.386 Menschen wurden kontrolliert (Mannheim: 622; Heidelberg: 391; Rhein-Neckar-Kreis: 374)

81 Verstöße wurden geahndet (Mannheim: 59; Heidelberg: 9; Rhein-Neckar-Kreis: 13) - in der Regel Verstöße gegen die Mindestabstandsregel und gegen das Kontaktverbot mit mehr als zwei Personen.

Am Ostermontag gab die Polizei die Zahl der von ihr geschlossenen Bäckereien am Ostersonntag bekannt - hier unser aktualisierter Artikel zu der Corona-Verordnungs-Verwirrung.

Update: 13. April 2020, 16.10 Uhr

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Das Polizeipräsidium Mannheim hat am Karsamstag die flächendeckenden Kontrollen verstärkt und noch mehr Personal dabei eingesetzt. 90 zusätzliche Streifen, also 180 Polizistinnen und Polizisten, sollten die Einhaltung des Kontaktverbotes in der Öffentlichkeit durchsetzen. Dabei waren auch wieder ein Polizeihubschrauber, Polizeipferde sowie Boote der Wasserschutzpolizeistationen Heidelberg und Mannheim im Einsatz.

Im Vergleich zum Karfreitag waren wesentlich mehr Menschen unterwegs, berichtet die Polizei. Zum einen, um noch die restlichen Ostereinkäufe zu erledigen. Zum anderen, um auch noch das herrliche Wetter draußen zu genießen. Entsprechend wurde mehr kontrolliert und stieg die Zahl der Verstöße.

Das ist die Kontroll-Bilanz der Polizei für die Region, in der rund eine Million Menschen leben:

209 Fahrzeuge wurden kontrolliert (Mannheim: 71; Heidelberg: 81; Rhein-Neckar-Kreis: 57)

1912 Personen wurden kontrolliert (Mannheim: 847; Heidelberg: 602; Rhein-Neckar-Kreis: 463).

142 Verstöße wurden geahndet (Mannheim: 48; Heidelberg: 50; Rhein-Neckar-Kreis: 44). Dabei wurden meistens die Mindestabstandsregel nicht eingehalten und es trafen sich mehr Menschen, als erlaubt ist.

Am Ostersonntag bekam die Polizei mehrere Hinweise über geöffnete Bäckereien und Konditoreien übermittelt - hier unser ausführlicher Artikel zu der Corona-Verordnungs-Verwirrung.

Update: 12. April 2020, 14.30 Uhr

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Seit Gründonnerstag hat die Polizei in der Rhein-Neckar-Region ihre Kontrollen verstärkt - diese sollen bis Ostermontag flächendeckend fortgesetzt werden. Am Karfreitag sind (Stand 14 Uhr) mehr als 80 zusätzliche Streifen im "Corona-Einsatz". Auch ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Stuttgart, Pferde der Reiterstaffel und Boote der Wasserschutzpolizei Mannheim sind auf Streife.

Von Gründonnerstag bis Karfreitag beobachteten die Einsatzkräfte, dass es in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis einen deutlichen Rückgang der Verstöße gegen die Corona-Verordnung gab, heißt es in der Behördenmitteilung.

111 Fahrzeuge wurden kontrolliert (Mannheim: 40; Heidelberg: 23; Rhein-Neckar-Kreis: 48)

993 Personen wurden kontrolliert (Mannheim: 438; Heidelberg: 321; Rhein-Neckar-Kreis: 234)

56 Verstöße wurden geahndet und festgestellt (Mannheim: 28; Heidelberg: 8; Rhein-Neckar-Kreis: 19). Fast 50 Mal wurde laut Polizei das Mindestabstandsgebot nicht eingehalten.

Einzelne Uneinsichtige haben sich trotzdem privat oder in Gaststätten getroffen - von diesen Vorfällen berichtet die Polizei:

> Am Donnerstagabend fiel in Mannheim einer "Corona-Streife" gegen 21.30 Uhr eine Gaststätte in der Innenstadt auf. Hier waren fünf Personen, die offenbar "zockten". Neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und des Verdachts des illegalen Glückspiels wurden noch Ermittlungen gegen das Quintett wegen des Verdachts eingeleitet, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben - hier lesen Sie die ausführliche Meldung zu dem Vorfall

> In der Mannheimer Neckarstadt sollte in der Humboldtstraße, Ecke Mittelstraße eine größere Personenansammlung kontrolliert werden. Letztendlich wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen neun Personen eingeleitet. Ein Großteil flüchtete, als die Polizei anrückte.

> In Schwetzingen picknickten fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 bis 16 Jahren auf einer Wiese im Schlossgartenweg. Zwei von ihnen wurden gegen 20 Uhr kontrolliert, die anderen drei waren zunächst davongerannt, kamen aber kurze Zeit später wieder zurück, da sie persönliche Sachen zurückgelassen hatten. Sie wurden weggeschickt und ihre Eltern informiert.

> In der "Gigglerskopfhütte" in Zuzenhausen hatten sich am Donnerstag kurz vor 18 Uhr vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren niedergelassen, um offenbar eine Party zu feiern. Wie viele Feierlustige kommen wollten, ist nicht bekannt. Eine Musikanlage war bereits aufgebaut, die von einem Stromaggregat betreiben wurde.

> Beim Dielheimer Friedhofsparkplatz fielen einer Polizeistreife am Karfreitag kurz nach Mitternacht eine größere Personengruppe und vier Fahrzeuge auf. Beim Erkennen der Streife flüchtete ein Großteil der Gruppe in Richtung Sportplatz, acht Personen im Alter von 16 bis 31 Jahren, die den Geburtstag eines Freundes feierten, wurden kontrolliert. Allen wurde ein Platzverweis erteilt. Zuvor wurde die Gruppe noch zum Beseitigen des Mülls veranlasst.