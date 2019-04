Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Von "rollenden Geschossen" spricht die Polizei. Damit gemeint sind Kleintransporter, die ein wenig unter dem Radar - in Hinblick auf Unfälle sowohl von Öffentlichkeit als auch von Kontrollen - laufen würden. Nun haben sich die Beamten jenen Fahrzeugen aber eigens gewidmet - im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle. Und das ist laut Polizei das Ergebnis:

58 Transporter wurden demnach überprüft. 43 beanstandet. Ist gleich 74 Prozent. In nur knapp 5 Stunden. Eine ernüchternde Quote, die die zahlreichen Beamten - beteiligt waren am Dienstag zwischen 7 und 12 Uhr neben der Verkehrspolizei aus Heidelberg und Mannheim auch die Autobahnpolizei Mannheim, die Wasserschutzpolizei Mannheim, das Polizeirevier Neckargemünd, das Polizeipräsidium Rheinpfalz, das Hauptzollamt Karlsruhe und die Gewerbeaufsicht Heidelberg - zu Tage förderten.

Zwei Transporter wurden dabei direkt aus dem Verkehr gezogen, da die Mängel so groß waren, dass sie von Sachverständigen als verkehrsunsicher eingestuft wurden. 29 Mal war die Ladung der Fahrzeuge unzureichend gesichert, 15 Mal gab es technische Mängel zu beanstanden. Ein Transporter war überladen, zweimal hatten die Fahrzeuge ungenehmigten Müll geladen und ebenfalls zweimal war das transportierte Gefahrgut nicht ausreichend gekennzeichnet.

So weit zum technischen Teil. Dann gab es aber auch den menschlichen. Ein Fahrer stand unter Drogeneinfluss, einer fuhr ohne Führerschein, neunmal saßen die Fahrzeugführer zu lange schon hinterm Steuer.

Das ist aber nur die Spitze des Eisberg, etliche weitere Transporter wiesen noch kleinere, nicht näher erläuterte Mängel auf. Vor allem die ungenügende Ladungssicherung bereitet den Beamten - so das Fazit der Polizei - Kopfzerbrechen. "Ein ungesichertes Ladungsteil mit einem Gewicht von nur 50 Kilogramm beschleunigt bei einem Zusammenstoß bei 50 km/h auf eine Aufprallwucht von mehr als 4,8 Tonnen", so Polizeidirektor Dieter Schäfer, der Chef der Verkehrspolizei Mannheim. Die Fahrer wüssten nicht, welcher Gefahr sie sich aussetzten. Deshalb, so die abschließende Ankündigung, werden die Kontrollen in regelmäßigen Abständen wiederholt.