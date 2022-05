Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Blindheit und Sehbehinderung können schon von Geburt an oder auch in frühester Kindheit auftreten. Doch die meisten Sehbeeinträchtigungen werden durch altersspezifische Augenerkrankungen verursacht, heißt es in einem Beitrag der Kommunalen Behindertenbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Ssymank. Demnach ist die Altersabhängige Makula-Degeneration am weitesten verbreitet, gefolgt von Grünem Star (Glaukom) und Diabetischer Retinopathie. Gerade diese altersbedingten Sehbeeinträchtigungen nehmen stark zu. Es kann also jede Person erblinden oder zumindest sehbehindert werden. Ein Grund, sich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, findet Ssymank.

In Deutschland gilt ein Mensch rechtlich als sehbehindert, wenn er auf dem besser sehenden Auge selbst mit einer Brille oder Kontaktlinsen eine Sehschärfe von höchstens 0,3 (30 Prozent) hat. Liegt die Sehschärfe nach Korrektur bei maximal 0,05 (5 Prozent), gilt er als hochgradig sehbehindert. Ab einer Sehschärfe von maximal 0,02 (2 Prozent) oder einer höheren Sehschärfe mit erheblichen zusätzlichen Gesichtsfeldeinschränkungen gilt man im Sinne des Gesetzes als blind.

Hintergrund Hürden für sehbehinderte und blinde Menschen im Alltag > Mangelnde Bildungsangebote im schulischen Bereich und in der Ausbildung. > Digitale Angebote auf [+] Lesen Sie mehr Hürden für sehbehinderte und blinde Menschen im Alltag > Mangelnde Bildungsangebote im schulischen Bereich und in der Ausbildung. > Digitale Angebote auf Webseiten sind oft nicht barrierefrei, Schriftstücke nicht lesbar. > Kinofilme sind mangels Audiodeskription vor allem für ältere Blinde nicht nutzbar, denn die Greta-App mit Audiodeskription funktioniert nur mit einem Smartphone. > Speisekarten oder Veranstaltungsprogramme können nicht "gelesen" werden. > Blindenleitsysteme sind besonders im ländlichen Bereich ungenügend ausgebaut, oft fehlen Orientierungspläne, und es gibt keine gesicherten Querungen. > Trotz Anerkennung eines Blindenführhunds werden immer wieder Eintrittsverbote zu Gaststätten oder öffentlichen Einrichtungen ausge- sprochen. RNZ

[-] Weniger anzeigen

Ein Sehverlust, unabhängig ob schleichend oder von heute auf morgen, wirkt sich beispielsweise auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, das Arbeitsleben, den Bildungsweg und das Freizeitverhalten aus. Es kommt oft zu einer Reduktion der sozialen Integration, Depressionen und einem niedrigeren sozioökonomischen Status. Daraus resultiert in vielen Fällen leider auch ein Verlust an Lebensqualität. Um diese Nachteile zumindest etwas auszugleichen, haben blinde Menschen einkommensunabhängig Anspruch auf die Landesblindenhilfe in Form von Blindengeld.

Statistisch belastbares Zahlenmaterial zu Augenerkrankungen gibt es kaum. Schätzungen gehen von etwa 1,2 Millionen blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland aus. Wenn man die Messlatte etwas höher legt und noch diejenigen Menschen dazu nimmt, die zwar über den gesetzlich festgelegten Grenzen liegen, aber trotzdem Schwierigkeiten mit dem Sehen haben, sind nach Aussage der Augenärzte allein von der Altersabhängigen Makula-Degeneration (AMD) mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland betroffen. Eine zentrale Voraussetzung für jegliche gesellschaftliche und berufliche Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen ist die Schaffung von baulicher und digitaler Barrierefreiheit. Gemäß Paragraf 4 des Bundes-Behinderten-Gleichstellungsgesetzes müssen alle baulichen und sonstigen Anlagen, Verkehrsmittel, akustische und visuelle Informationsquellen sowie andere gestaltete Lebensbereiche ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe auffindbar und nutzbar sein. Der Einsatz von Hilfsmitteln ist dabei zulässig.

Ein blinder oder sehbehinderter Mensch benötigt, um sich zu Hause oder im öffentlichen Raum sicher bewegen zu können, vor allem räumliche Orientierungsmöglichkeiten. Im öffentlichen Verkehrsraum sind dies vor allem Blindenleitsysteme aus Bodenindikatoren, die mit dem Langstock (Blindenstock) ertastbar sind und dadurch Orientierung und Sicherheit geben. Sind keine Bodenindikatoren vorhanden, helfen auch mit dem Langstock ertastbare innere Kanten wie Rasenkantensteine am Gehweg, die mindestens drei Zentimeter aufgekantet sind, eine Hauswand oder ein Gartenmäuerchen, bei denen die Flächen davor nicht zugestellt sind.

Neben diesen taktilen Elementen sind akustische Signale oder Ansagen, beispielsweise an Ampelanlagen oder in Aufzügen, wichtig und hilfreich. Sehbehinderte Menschen orientieren sich zusätzlich an Kontrasten. Durch Corona haben sich die Teilhabe-Chancen für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen deutlich verschlechtert. Viele Angebote waren und sind digital, vom Einkauf, zur Terminbuchung bei Haus- und Fachärzten bis zu Videokonferenzen. "Aber leider sind diese Angebote noch immer von blinden und sehbehinderten Menschen nicht nutzbar, da nicht barrierefrei programmiert", wird Ssymank zitiert.

Der Ausschluss und die Nicht-Teilnahme führen in vielen Fällen zu Vereinsamung und Rückzug. Oft stoßen sehbeeinträchtigte Menschen aber auch auf zwischenmenschliche Hürden in Form von Ablehnung, Verurteilung und fehlendem Verständnis, die die Alltagsbedingungen noch verschärfen. Der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein bietet mit seinem Beratungsangebot "Blickpunkt Auge" blinden und sehbehinderten Menschen, Augenpatienten und Angehörigen Rat und Hilfe bei Sehverlust. Das Selbsthilfebüro Heidelberg und die Kommunale Behindertenbeauftragte zeigen am 27. Juni um 18 Uhr im Luxor-Kino in Wiesloch/Walldorf den Film "Mein Blind Date mit dem Leben" in offener Audiodeskription. Die Veranstaltung ist barrierefrei.

Info: Kontakte: Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein, Telefon: 0621/ 40 20 31, Bezirksgruppe Heidelberg: Telefon 06227/50 40 6. Silke Ssymank, Kommunale Behindertenbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, Telefon 06221/ 522 24 69 oder E-Mail: S.Ssymank@rhein-neckar-kreis.de.