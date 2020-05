Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Als sich im März auch in Deutschland das Corona-Virus ausbreitete, waren Atemschutzmasken Mangelware. Selbst das Personal in Kliniken, Arztpraxen und Altenheimen konnte sich und andere nicht immer schützen. Rund 100 chinesische SAP-Mitarbeiter, die im Hauptquartier in Walldorf und in Shanghai beschäftigt sind, wollten in dieser Situation helfen.

Deutschland ist zwar ein reiches Industrieland, es braucht aber Zeit, um den unerwarteten Bedarf zu decken, beobachteten die Chinesen und dachten: Wir müssen nur eine Brücke bauen. Die Idee der Kollegen: persönliche Kontakte nutzen, um chinesische Lieferanten und Einrichtungen in der Region Rhein-Neckar zusammen zu bringen.

Doch die Umsetzung gestaltete sich schwieriger als gedacht. Der Markt für Masken in China war unübersichtlich, sowohl was Preise als auch was Qualität anging. Der Flugverkehr war stark beschränkt und Einfuhrbestimmungen mussten beachtet werden.

Wir sind keine Handelsexperten für medizinische Ausrüstung, sagte sich die SAP Chinese Community und ging die selbst gesteckte Aufgabe "Schutzmasken-Luftbrücke" wie ein IT-Projekt an. "Nur mit dieser Methodologie war es möglich, mit so vielen Kollegen in der internationalen Umgebung die Aufgabe in vier Wochen effizient zu erledigen", erklärt ein Beteiligter. Zumal die Software-Spezialisten im Homeoffice ja noch ihre eigentliche Arbeit zu bewältigen hatten, die keineswegs weniger geworden war.

Und so gab es in dem privaten Projekt "Schutzmasken-Luftbrücke" feste Zuständigkeiten: Für die Beschaffung qualitativ einwandfreier Behelfsmasken, für den Kontakt zu den Einrichtungen und nicht zuletzt für den (teuren) Versand, für den Kollegen in Shanghai die Masken in Zweikilo-Päckchen in einer kleinen Filiale der DHL aufgaben. Da sich zeigte, dass die Einrichtungen die Masken nicht so kurzfristig kaufen konnten, entschieden sich die SAP-Mitarbeiter, sie aus eigener Tasche zu spenden. 4700 Euro wurden in Kooperation mit dem Verein Sanzhi eingesammelt und die Namen der Spender auf der eigens erstellten Website www.schutzmasken-luftbruecke.de festgehalten.

Die zweisprachige Seite (chinesisch/englisch) ziert ein eigenes Logo: Ein chinesisch-deutsches Herz in den jeweiligen Nationalfarben mit stilisierten Händen, die sich umfassen. Hier finden sich auch Fotos und kurze Berichte von der Übergabe der Masken an Einrichtungen in der Rhein-Neckar-Region. Insgesamt 8300 Atemschutzmasken gingen an 40 Einrichtungen, darunter Schwesternwohnheime, Praxen und Kliniken. In der Zwischenzeit hatte der Bund eine eigene "Luftbrücke" für Transporte mit dringend benötigter Schutzausrüstung aus China nach Deutschland organisiert. Die chinesischen IT-Spezialisten schlossen ihr Projekt beruhigt ab. Die Aktion hat sie mitten in der Krise zusammengeschweißt, und so denken sie bereits darüber nach, einen eigenen Verein zu gründen.

Besonders gefreut haben sich die Helfer über Rückmeldungen, wie die eines Oberarztes an der GRN-Klinik Schwetzingen. Zwei Wochen lang hatte er intensiv um seine Patienten gekämpft und war selbst krank geworden. In einem Brief schrieb er an die Spender: "Wisst Ihr, wie gut das tut, wenn man Unterstützung in diesem Kampf gegen Corona bekommt? Dieses Gefühl, nicht allein zu kämpfen! Das ist so toll!”

Gefreut haben dürfte sich aber auch Arbeitgeber SAP, ist doch die Aktion zugleich ein Aushängeschild und eine Art freiwillige Öffentlichkeitsarbeit.