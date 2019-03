Von Armin Rößler

Wiesloch. "Das Volksbegehren in Bayern hat mich richtig auf die Palme gebracht", sagt Landwirt Manfred Sommer aus Dielheim-Unterhof. Am Rande des sechsten Bauerntags Rhein-Neckar in Wiesloch nutzten er und seine Kollegen Beate Laible (Helmstadt), Gunther Ambiel (Epfenbach), Achim Mattern (Helmstadt), Wolfgang Merz (Mannheim) und der Kreisvorsitzende Wolfgang Guckert (Mannheim) die Gelegenheit zu einem Gespräch mit der RNZ über Artenvielfalt und Bienensterben. Einhelliger Tenor: Die Bauern haben es satt, der Buhmann zu sein.

Über 1,7 Millionen Stimmen hat das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Bayern gesammelt, das schlägt auch in die hiesige Region durch. Beate Laible hat sich geärgert, dass dabei Themen wie Verkehr oder Flächenverbrauch ignoriert wurden, einzig die Landwirtschaft habe man als Verursacher des Insektensterbens "rausgepickt". "Wir sind längst in Vorleistung getreten", erklärt Manfred Sommer, bei dem sich ebenfalls einiges an Ärger angestaut hat. Mit einer großen Blühstreifenaktion wurden allein auf Dielheimer Gemarkung im Frühjahr über 50 Hektar Blühstreifen, Blühflächen und spezielle Rebhuhnflächen angelegt. Die Blühstreifen blieben auch über den Winter stehen.

"Da können Insekten überwintern, das sieht zwar nicht schön aus, ist aber ökologisch sinnvoll", sagt Sommer. "Damit sorgen wir für Abwechslung in der Natur", ergänzt Guckert. In Epfenbach hat man laut Gunther Ambiel kostenlose Blühmischungen verteilt und auf stillgelegten Flächen heimischen Klee angepflanzt. "Dann fährt man durchs Dorf und sieht immer mehr Mähroboter oder Steingärten aus reiner Bequemlichkeit", sagt er. In Neubaugebieten müsste man laut Achim Mattern eigentlich zur Vorschrift machen, dass jedes Grundstück eine Hecke oder einen Blühstreifen hat.

Landwirte im Gespräch mit der RNZ (von links): Wolfgang Merz, Manfred Sommer, Beate Laible, Wolfgang Guckert und Achim Mattern. Foto: Rößler

"Viele Dinge werden falsch dargestellt", erklärt Guckert. Das gelte beispielsweise für den Einsatz von Glyphosat, das hiesige Landwirte in viel geringerem Ausmaß verwendeten, als das in Ländern wie den USA der Fall sei. Man pflanze auch schon seit Längerem Zwischenfrüchte, so Sommer, um Nitrat zu binden. "Wir machen seit Jahren integrierten Pflanzenschutz", sagt Mattern. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln richte sich nach Schadstufen, so Guckert. Der Landwirt mache hier heute nicht mehr, "als er muss", so Sommer. "Das ist ja auch ein Kostenfaktor".

Und Beate Laible meint: "Als guter Bauer hat man schon immer gewollt, dass die Natur gesund bleibt." Landwirte seien Menschen, die gern in der Natur und mit der Natur arbeiten. Wie man auf die positiven Aktivitäten der Landwirtschaft aufmerksam machen kann? Mit Tagen der offenen Tür und der "Gläsernen Produktion", sagt Wolfgang Merz. "Das wird gut angenommen." Auch wenn es nicht immer einfach sei, dem Verbraucher die Themen der Bauern "rüberzubringen".

In Bayern werde im Volksbegehren ein Bio-Anteil an landwirtschaftlichen Produkten von 30 Prozent gefordert, sagt Sommer. Er wundert sich, wer diese Produkte dann am Ende kaufen soll. Denn der Bio-Marktanteil liegt nach seinen Worten nur bei fünf Prozent. "Wir erzeugen gesunde Lebensmittel", meint Mattern, "die werden oftmals getestet, das wird viel zu wenig honoriert". Um die Arbeit zu dokumentieren, fülle man dicke Aktenordner mit Daten über Düngung und Pflanzenschutz. In anderen Ländern werde "vieles noch eingesetzt, was bei uns verboten ist". Sein Fazit: "Es wird zu schlecht geredet über uns."

Warum das so ist? "Jeder meint, er weiß es besser", sagt Guckert. Sommer sieht einen "Konkurrenzkampf der Umweltverbände" um Spenden, dementsprechend müssten diese auf sich aufmerksam machen - auf Kosten der Bauern. "Und die Verbraucher springen drauf an", bedauert Beate Laible. Nicht zu vergessen: die Sonderangebote beim Discounter. "Wenn etwas zu Ramsch wird, hat es keinen Wert", sagt Guckert. "Wenn man etwas ändern will, muss die gesamte Bevölkerung mitmachen", meint Sommer. "Am Thema Insekten müssen wir alle arbeiten, das können nicht nur wir Landwirte machen", sagt Mattern.