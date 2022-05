Leimen-Gauangelloch. (heb) Drei heimische Laubbäume haben Landrat Stefan Dallinger und sein Stellvertreter Stefan Hildebrandt am Internationalen Tag des Baumes am Rande eines Kahlschlags im Gauangellocher Wald gepflanzt und damit ein klares Zeichen gesetzt. "Unsere Wälder sind nicht nur Wirtschaftswälder, sie dienen auch zur Naherholung, zum Boden- und Wasserschutz, sie sind Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt", betonte Dallinger und lobte die Arbeit der Försterinnen und Förster, die im Rhein-Neckar-Kreis jedes Jahr viele Tausend junge Bäume pflanzten.

Neben einer Winterlinde und einer Vogelkirsche wurde auch eine Buche gepflanzt. Wohl eher aus Gründen der Symbolik, denn der Baum des Jahres 2022 breitet sich durch natürliche Aussamung von allein aus. Die Rotbuche ist die dominierende Baumart in den natürlichen Waldgesellschaften Mitteleuropas und fast immer bestandsbildend. Zugunsten von Fichte und Kiefer wurde die "Mutter des Waldes" lange zurückgedrängt. In Zeiten des Klimawandels wird der anpassungsfähige und durchsetzungsstarke Laubbaum als Zukunftsbaumart neu entdeckt.

Denn unter der anhaltenden Trockenheit mit sommerlichen Hitzeperioden haben besonders Nadelbäume gelitten. Von dem geschlossenen Fichtenbestand des acht Hektar großen Kreiswalds in Gauangelloch ist nur noch ein kleinerer Rest übrig. Forstrevierleiterin Melissa Rupp deutete auf ein weites Feld mit zahlreichen Wuchshüllen. Sturmtief Sabine hatte den bereits geschädigten Fichten im Februar 2020 den Rest gegeben. "1000 Festmeter Holz mussten wir ernten", berichtete sie. Laut Kreisforstamtsleiter Manfred Robens waren die Fichten in Folge von Reparationshieben Ende der 1950er-Jahre gepflanzt worden. "Die Entscheidung war richtig aus der damaligen Sicht. Die Fichte ist eine Baumart, die schnell wächst und Bauholz liefert", so Robens.

Warum hier heute keine Fichten mehr gepflanzt werden, erklärte er anhand von Baumarteneignungskarten der Forstlichen Versuchsanstalt FVA Freiburg. In den Wuchshüllen auf dem Kahlschlag wachsen Traubeneichen und Winterlinden heran. "Eichen brauchen in der Jugend viel Licht", erläuterte Rupp und ergänzte: "Auf kleinen Flächen lohnt sich die Pflanzung nicht, daher sehen wir Sturmschäden auch als Chance, andere Baumarten einzubringen." "Wir wollen keine Kahlflächen machen, sondern arbeiten im Standardverfahren mit Verjüngung und Durchforstung einmal im Jahrzehnt", betonte Robens und ergänzte: "Wir müssen jetzt versuchen, den Wald umzubauen und mit Baumarten, die möglichst klimastabil sind, zukunftsfähig zu machen. In Frage kämen beispielsweise Hainbuche, Winterlinde oder Spitzahorn. Bei den Nadelbäumen nannte er die aus Nordamerika stammende Douglasie.

Dabei müssten die Förster mehr denn je die althergebrachte Grundregel des Waldbaus, das sogenannte "Eiserne Gesetz des Örtlichen", beachten. Will heißen: Der Baum muss zum Standort passen. Im Hinblick auf die heutige Baumpflanzaktion erklärte er: "Mit den drei gepflanzten Baumarten wollen wir exemplarisch den klimafitten Wald von morgen mitbegründen."