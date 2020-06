Rhein-Neckar. (RNZ) Die seit 2010 andauernde Erfolgsserie der Tourismuswirtschaft wurde im Rhein-Neckar-Kreis im ersten Quartal 2020 jäh unterbrochen. Aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen gab es im Zeitraum Januar bis März 2020 nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den geöffneten Beherbergungsbetrieben über 25 Prozent (minus 66.756) weniger Übernachtungen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden von Januar bis März dieses Jahres 198.082 Übernachtungen im Landkreis gebucht – davon über 80 Prozent von Gästen aus dem Inland.

Ohne Corona wäre die Tendenz klar: Der Rhein-Neckar-Kreis erfreut sich als touristisches Ziel zunehmender Beliebtheit. Seit einigen Jahren steigen die Gäste- und Übernachtungszahlen in den Beherbergungsbetrieben in den 54 Städten und Gemeinden kontinuierlich an, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Das Jahr 2019 brachte mit fast 1,5 Millionen Übernachtungen, davon 337.624 von Gästen aus dem Ausland, erneut ein Rekordergebnis für die Gasthöfe, Hotels, Pensionen und Campingplätze im einwohnerstärksten Landkreis in Baden-Württemberg.

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land Baden-Württemberg. Neben Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben profitieren unter anderem auch die Gastronomie und der Einzelhandel. Darüber hinaus schafft der Tourismus Arbeitsplätze, heißt es in der Mitteilung abschließend.