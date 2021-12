Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Die Verkehrsstatistik schreibt einen traurigen Rekord: Schon 65 Fahrer von Lastern und Kleintransportern haben in diesem Jahr bundesweit bei Unfällen am Stauende ihr Leben verloren. Weil sie zu schnell waren, unkonzentriert, abgelenkt oder übermüdet. Der bisherige Höchstwert lag nach Angaben von "Hellwach mit 80 km/h" 2020 bei 48 Toten. Der Sprecher des Präventionsvereins ist Dieter Schäfer, langjähriger Chef der Verkehrspolizei in Mannheim. Er hofft auf die neue Bundesregierung und hat, wie er sagt, von den Ampel-Koalitionären vielversprechende Antworten auf seine Fragen erhalten.

Schäfer und sein Verein schlagen intelligente Stauwarnanlagen in Kombination mit einem Tempoblitzer, wie zum Beispiel dem sogenannten Enforcement-Trailer, vor, wenn Dauerbaustellen auf Transitrouten mit einem hohen Anteil von Schwerlastverkehr eingerichtet werden. Darüber hinaus macht er sich dafür stark, bei drei- und mehrspurigen Strecken auf ein Überholverbot für Laster zu verzichten, stattdessen sollen die Brummis vor der Baustelle im Reißverschlusssystem einfädeln.

Als Beispiel nennt Schäfer den täglichen Lastwagen-Stau auf der A6 in Richtung Osten bei Heilbronn. Wenn der Verkehr vor der Dauerbaustelle zunehme, quälten sich die Lastwagen Stoßstange an Stoßstange auf der rechten Spur. Autos zögen dann noch schnell mit hoher Geschwindigkeit auf dem mittleren und linken Streifen an den Lastwagen vorbei. "Das verleitet den einen oder anderen Laster-Fahrer, trotz Überholverbots vorbeizufahren und vorne wieder rein zu drängen", weiß Schäfer. Die Folge: gefährliche Bremsmanöver. "Und das Phänomen, dass der kurzzeitig abgelenkte Lastwagen-Fahrer im Augenwinkel den auf dem linken und mittleren Streifen noch frei fließenden Verkehr wahrnimmt und nicht mit bereits stehenden Fahrzeugen am Stauende auf der rechten Spur rechnet", weiß der Polizeidirektor außer Dienst. Es bleibe ihm, wenn überhaupt, nur sehr kurz Zeit, um zu reagieren – doch meist ist es zu spät. Er fahre nahezu ungebremst oder mit kaum gedrosselter Geschwindigkeit auf das nächste Fahrzeug auf.

Deshalb sein Plädoyer, das Lastwagen-Überholverbot zumindest ab einer noch festzulegenden Staulänge aufzuheben und zum Reißverschlusssystem überzugehen. Erfahrungen während seiner Dienstzeit auf der A5 und A6 bestärken Schäfer in seiner Einschätzung. Der Verein "Hellwach mit 80 km/h" hat darüber hinaus zehn Regeln für Brummi-Lenker als eine Art Selbstverpflichtungserklärung aufgelegt, um das Sterben am Stauende zu verhindern. Die wahrscheinlich wichtigste: "Ich halte mich – gerade auf Strecken mit Staugefahr und in Baustellen – korrekt an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich halte Sicherheitsabstände und Überholverbote ein und bin hellwach."

Schäfer nennt die Regeln "soziale Nachhaltigkeit". Jedes Transportunternehmen könne mit seinen Fahrern aufmerksames und defensives Fahren auf gefährlichen Strecken vereinbaren. Für das kommende Jahr hat er sich vorgenommen, noch mehr Unternehmen davon zu überzeugen, dass ein "Akt der Selbstverpflichtung" zu Regeltreue und Achtsamkeit Teil ihrer Firmenkultur wird.

Zuversicht schöpft Schäfer auch aus Aussagen des designierten Finanzministers Christian Lindner für eine stärkere ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der neuen Bundesregierung. Gleichzeitig nimmt der Verkehrsberater die Länder in die Pflicht und fordert ein konzertiertes Vorgehen ihrer Polizei entlang gemeinsamer Transitrouten. Dies könne das "Wild-West-Verhalten" zu vieler Lastwagen-Lenker und die "importierte" Alkoholgefahr durch einen kleinen Teil osteuropäischer Fahrer wieder zurückdrängen. Dabei müssten aber auch die Bußgelder für Tempoverstöße von Lastern über die 70-Euro-Grenze angehoben und dem europäischen Niveau angeglichen werden.