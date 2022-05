Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Insgesamt 2125 Kontrollbesuche haben die Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte des Veterinäramts und Verbraucherschutzes im Jahre 2021 durchgeführt. "Die zeitweise Schließung von Gaststätten während der Corona-Pandemie hat nicht zu weniger Arbeit, aber phasenweise zu einer Verlagerung unserer Arbeitsschwerpunkte geführt", erklärt der Leiter des Referats Verbraucherschutz, Rudi Wolf. Gemeinsam mit Amtsleiterin Dominika Hagel und der Dezernentin für Ordnung und Gesundheit, Doreen Kuss, stellte er am Mittwoch in Wiesloch den Jahresbericht 2021 der Lebensmittelüberwachung für den Rhein-Neckar-Kreis vor.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 351 Verstöße festgestellt. In 219 Fällen war der Erlass einer Ordnungsverfügung erforderlich, in 18 Fällen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und in zwölf Fällen sogar eine Strafanzeige. 35 Betriebsmitarbeiter wurden verwarnt. "Leider mussten von uns auch im Jahr 2021 insgesamt 24 Betriebe vorübergehend geschlossen werden", sagte Wolf. Meist sei dies der Fall bei erheblichen Mängeln in der Basishygiene, die durch gründliches Putzen beseitigt werden können. Oft könne der Betrieb dann schnell wieder geöffnet werden, er werde allerdings für eine gewisse Zeit häufiger kontrolliert.

Lebensmittelkontrolleur Stefan Fitzer misst in einer Großküche die Temperatur der Speisen. Foto: lra

Der Häufigkeit, mit der ein Betrieb kontrolliert wird, liegt dabei eine Risikobewertung zugrunde. Diese wiederum setzt sich zusammen aus seiner Betriebsart und der betrieblichen Hygiene, wie sie bei einem Kontrollbesuch festgestellt wird. "Ein Unternehmen, das zum Beispiel Hackfleisch herstellt, hat eben von Haus aus ein höheres Risiko als eine Firma, die nur verpackte Waren lagert", erläuterte Referatsleiter Rudi Wolf.

Grundsätzlich gilt für alle Betriebe das Prinzip der Eigenverantwortung, betonte er. Seit vier Jahren müssen bestimmte herausgehobene Rechtsverstöße veröffentlicht werden. Entsprechende Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung sind mit Namen der Betriebe und Grund der Beanstandung auf der Internetseite des Rhein-Neckar-Kreises einsehbar. Acht Veröffentlichungen gab es im Jahr 2021. Die Veröffentlichung dient vor allem der aktiven Information des Verbrauchers aus Gründen behördlicher Transparenz. Die Einträge werden nach sechs Monaten wieder gelöscht.

Die Lebensmittelkontrolle war früher Teil der Polizei, berichtete Wolf, der selbst Polizist ist. Da sich die Beamten mit Großküchen und Lebensmittelbetrieben nicht so gut auskennen, wurde die Zuständigkeit 2005 geändert. Seitdem finden sich unter den Kontrolleuren Handwerker wie Küchenmeister, Bäckermeister, Braumeister und Metzgermeister.

Sporen an einem Fleischwolf. Foto: lra

Gaststätten fallen nicht unter das Handwerksrecht, brauchen aber immerhin eine Konzession. Ein Lieferservice braucht nicht einmal das, und der Kunde bekommt den Betrieb in der Regel nicht zu sehen. Umso wichtiger, dass auch hier amtlicherseits hingeschaut wird. Auch aufgrund von Beschwerden wird die Behörde tätig. So hatte ein Kunde beim Brötchenholen von der Theke aus Kakerlaken gesehen und die Behörde verständigt. Die Kontrolleure bestätigten den Schädlingsbefall, die Bäckerei musste vorübergehend schließen.

Zuständig ist die Behörde auch für die in der Region beheimateten großen Player. So brauchen Unternehmen wie Wild oder Gelita Zeugnisse, damit sie ihre Produkte in Drittländer verkaufen können. Und auch die Zentrallager von Rewe und Edeka müssen kontrolliert werden. Bei der Kontrolle von Lebensmitteln, die vom Tier stammen, begleiten Amtstierärzte die Lebensmittelkontrolleure. Deshalb sei es sinnvoll, dass sich beide Bereiche unter einem Dach befinden, ergänzt Dominika Hagel, die das Veterinäramt und Verbraucherschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis seit dem vergangenen Jahr leitet. Bei zwei Tierschutzkontrollen mit der Polizei konnte das Amt Lebensmitteltransporte gleich mit kontrollieren. Sobald die Kühlkette unterbrochen ist, dürfen Lebensmittel nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Einige, vor allem kleinere Sprinter, schalteten Kühlaggregate ab, um Sprit zu sparen.

Das Veterinäramt und Verbraucherschutz des Rhein-Neckar-Kreises war zudem seit Mitte 2020 als Test-Amt für die elektronische Probennahme tätig. Zu Beginn dieses Jahres wurde die elektronische Datenerfassung bei der Probenahme für alle Lebensmittelkontrolleure im Rhein-Neckar-Kreis eingeführt.

Außerdem wurde mit dem Landeskontrollteam Lebensmittelsicherheit Baden-Württemberg ein "Honigprojekt" umgesetzt: Hierbei wurden die Gesundheit der Bienen sowie die Herstellung und Verarbeitung des Honigs und seiner Nebenprodukte sowie die Vermarktungswege untersucht. "Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend für alle Beteiligten", so Wolf. "Die Kontrolleure sind häufig abends und am Wochenende unterwegs, ich möchte ihnen auf diesem Wege auch mal Danke sagen", merkte Kuss abschließend an.