Von Philipp Weber

Weinheim. Natur und Mensch mögen unter Hitze und Dürre leiden - für den Aufbau einer Konzertbühne sind die aktuellen Temperaturen ideal. "Der Grund für den Unterboden unserer Bühne ist perfekt", sagt Konzertveranstalter Dennis Gissel. Seine Agentur Demi-Promotion richtet am Wochenende die Weinheimer Schlossparkkonzerte aus. Bereits am heutigen Freitagabend tritt um 20 Uhr die Band "Revolverheld" auf. Gissel rechnet mit 4500 bis 5000 Besuchern.

Der größte Andrang ist am Samstagabend zu erwarten. Knapp 8000 Besucher kommen zum Konzert von Dieter Thomas Kuhn. Laut Konzertveranstalter Gissel gibt es nur noch ein kleines Restkontingent an Karten, das zum Teil für die Abendkasse vorgesehen ist. Der Auftritt der "Singenden Föhnwelle" soll um 20 Uhr beginnen. Bei 8000 Besuchern ist das Limit erreicht, dass die Stadt Weinheim für ihr "grünes Wohnzimmer" gesetzt hat.

So viele werden es am Sonntag wohl nicht, wenn am späten Nachmittag und am frühen Abend ein Musikfestival für die ganze Familie ansteht. Als Topstars werden gegen 18.30 Uhr Max Giesinger und Sängerin Lea erwartet. Bisher konnte die Agentur rund 4000 Tickets absetzen.

2016 hatten zum letzten Mal Großkonzerte im Schlosspark stattgefunden. Damals kamen "Pur" und "Unheilig". 2017 wich man an den Waidsee aus, wo über 10.000 Menschen den Höhepunkt der damaligen Konzerte feierten - mit den "Fantastischen Vier". 2018 war Konzertpause - Weinheim richtete das Landesturnfest aus. Inzwischen haben sich Verwaltung und Gemeinderat darauf geeinigt, den Schlosspark alle zwei Jahre für Großkonzerte zu nutzen.

Das Verkehrskonzept ist dieses Mal so großflächig angelegt wie nie zuvor. Wer mit dem Auto anreist, sollte am Freitag und am Samstag den Parkplatz der Firma Freudenberg an der Weststraße nutzen und dort in ein sieben Euro teures Busshuttle umsteigen. Am Sonntag kann man auf den Stellplätzen des Weinheimer Fachmarktzentrums parken.