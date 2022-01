Von Carsten Blaue

Mannheim/Filderstadt.Der in Mannheim stationierte Hubschrauber der DRF Luftrettung musste im vergangenen Jahr zu 1064 Einsätzen von seinem Standort am Flughafen Neuostheim abheben. Das geht aus der Statistik hervor, welche die gemeinnützige Aktiengesellschaft jetzt in Filderstadt vorgelegt hat. "Christoph 53" leistete demnach nur 92 Einsätze weniger als im Jahr 2020. Dabei überwog erneut die internistische Notfallrettung mit 800 Flügen im Jahr 2021 den Transport von kritisch kranken oder verletzter Patienten (264) zwischen Krankenhäusern deutlich.

Am 1. Juli 1986 wurde der DRF-Standort am Flughafen in Mannheim-Neuostheim gegründet. Der Rettungshubschrauber ist von hier aus in einem Radius von etwa 60 Kilometern unterwegs. Das entspricht rund 15 Flugminuten. Das Einsatzgebiet von "Christoph 53" erstreckt sich von Kaiserslautern im Westen sowie Darmstadt und Mainz im Norden bis nach Karlsruhe im Süden und Heilbronn im Osten sowie in den Odenwald und bis nach Mosbach und Buchen. Laut der Datenerfassung der DRF Luftrettung verzeichnete die Mannheimer Station im Jahr 2009 die meisten Einsätze: 1435. Seitdem sinkt die Zahl kontinuierlich. Woran das liegt, sei reine Spekulation, so eine Sprecherin der DRF Luftrettung auf RNZ-Anfrage.

Gleichwohl hat der Standort in Neuostheim im vergangenen Herbst aufgerüstet und setzt seitdem eine Maschine vom Typ Airbus H145 als "Christoph 53" ein (262 km/h Höchstgeschwindigkeit, 3700 Kilogramm maximales Abfluggewicht, neun Millionen Euro samt Ausstattung). Der Hubschrauber hat wesentlich mehr Platz im Innenraum. Das erleichtert die Patientenversorgung. Zudem wurde auch die technische Unterstützung für Pilotinnen und Piloten verbessert (großformatige Displays, Vierachsen-Autopilot, Wetterradar).

Bundesweit hat die Rettungsorganisation genau 29 Stationen, die im vergangenen Jahr exakt 38.076 Mal alarmiert wurden – eine Steigerung um rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Bilanz wurden 881 Intensivtransporte von Covid-19-Erkrankten erfasst (davon 20 von Mannheim aus). Von der Gesamtzahl der Einsätze entfielen 37.834 auf die Rettungshubschrauber und 242 auf die beiden Ambulanzflugzeuge der DRF Luftrettung, die für Rückholungen verwendet werden. Dabei wurden weltweit 69 Länder angeflogen.

Mannheim rangiert bei der Einsatzzahl bundesweit im unteren Mittelfeld aller Stationen. Halle ist mit 2185 Spitzenreiter, das in Rheinmünster am Baden-Airpark stationierte Ambulanzflugzeug verzeichnet die wenigsten Starts (242). Neben Mannheim und Rheinmünster gibt es in Baden-Württemberg sechs weitere Stationen: in Freiburg, Friedrichshafen, Karlsruhe, Leonberg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen. Die acht Standorte wurden im Jahr 2021 genau 9172 Mal alarmiert – ein Plus von 512 Einsätzen.