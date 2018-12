Von Andrea Döring

Ludwigshafen-Oggersheim Die Rotorblätter des gelben ADAC-Rettungshubschraubers wirbeln das Laub neben der Einfahrt des mittelständischen Unternehmens auf. Ein Mitarbeiter ist bewusstlos zusammengebrochen, seine Kollegen haben einen Notruf abgesetzt. Der Notarzt kommt mit dem Helikopter Christoph 5 weniger als zehn Minuten nach dem Notruf von der ADAC-Luftrettungsstation an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BG) in Ludwigshafen-Oggersheim an. Es ist der vierte Einsatz der Crew an diesem sonnigen Dezembertag.

Auf dem Flug bahnt sich ein spektakulärer Sonnenuntergang über den Kirchtürmen der Kleinstadt an, doch den kann die Besatzung nicht genießen. Konzentriert bereiten sich Pilot Norbert Spohn, Unfallchirurg Holger Keil und Notfallsanitäter Felix Juarez auf den Einsatz vor. Mehr als 1900 davon haben die drei Piloten der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung, die sieben Helicopter Emergency Medical System Tecnical Crew (HEMS TC), das sind Notfallsanitäter vom DRK mit Zusatzausbildung zum Hubschrauber-Einsatz, und die 15 Ärzte der BG bis Mitte Dezember dieses Jahres absolviert.

Spohn landet den Hubschrauber sanft neben dem mit leuchtenden Kerzen geschmückten Tannenbaum der Firma. Routiniert schultern Keil und Juarez die Notfallrucksäcke und eilen dem Team des schon eingetroffenen Rettungswagens zur Hilfe, das bereits lebensrettende Maßnahmen ergriffen hat. Auch Spohn bleibt nicht beim Hubschrauber, sondern hält den Infusionsbeutel, während seine Kollegen um das Leben des Mannes kämpfen, der neben den Aschenbechern der Raucherecke am Rande des gepflegten Außengeländes der Firma liegt.

Kurz vor Feierabend haben Mitarbeiter den Kollegen gefunden, sofort einen Notruf abgesetzt und mit Herzmassage und Mund-zu-Nase-Beatmung begonnen. Gemeinsam finden sie heraus, welche Vorerkrankungen vorliegen, wie der Hausarzt heißt und wer benachrichtigt werden muss. Sie unterstützen umsichtig das Rettungsteam und bleiben dennoch fassungslos zurück, als die intensiven Bemühungen erfolglos bleiben.

"Wie soll ich das den Angehörigen sagen?", fragt ein Mitarbeiter die Polizisten. Mit Blaulicht waren die Beamten vorgefahren, nachdem Juarez eine Decke über den leblosen Körper gelegt hatte. Der Arbeitskollege solle warten, bis der Kriminaldauerdienst eingetroffen sei und die Todesursache geklärt ist, sagt der Polizist.

"Wir haben den Tod aus unserer Gesellschaft verbannt", bedauert Juarez in der Leitstelle. In Deutschland könne man alt werden, ohne jemals einen toten Menschen gesehen zu haben. Das Team von Christoph 5 blickt an diesem Tag dem Tod gleich zwei Mal ins Gesicht. Bei einer alten Dame im Pflegeheim kommt jede Hilfe zu spät. Friedlich liegt die Frau auf ihrem Bett, die Augen sind geschlossen, der Mund steht ein wenig offen. An den Wänden hängt ihr Hochzeitsbild, ein Porträt ihres schon vor längerer Zeit verstorbenen Mannes und ein Foto, das das Ehepaar inmitten der damals kleinen Kinder zeigt, die inzwischen längst erwachsen sind.

Auf die Frage, warum in diesem Fall ein Hubschrauber kommen musste, antwortet Spohn, dass er hier als Notarztzubringer fungiert. "Die Rettungsleitstelle muss bei Notrufeingang mit Verdacht des Todes einen Rettungswagen und einen Notarzt disponieren. Auch wenn der Patient vielleicht schon mit seinen gelähmten Gliedmaßen dauerhaft im Bett liegt und das Sterben vorhersehbar ist", ergänzt Juarez.

Im Einsatzgebiet von Christoph 5 mit über 70 Kilometer Radius, das von Frankfurt im Norden bis Ludwigsburg im Süden und Birkenfeld im Westen bis zum Main-Tauber-Kreis im Osten reicht, gibt es Orte ohne Krankenhaus, zu denen ein Notarzt im Auto zu lange unterwegs wäre. Als die alte Dame nach dem Mittagessen krampfte, war noch nicht abzusehen, dass der Tod so nahe war. Es bestand Gefahr für Leib und Leben.

Neben der Primärversorgung mit oder ohne Transport im Hubschrauber gibt es sogenannte Sekundär-Einsätze, das heißt, ein Notfallteam transportiert einen Patienten von einem Klinikum zu einem anderen, wo die Ärzte ihn besser versorgen können. Diese sogenannten internen Notfälle machen den größten Teil der Statistik aus, gefolgt von Verkehrsunfällen, neurologischen Notfällen, häuslichen und Freizeitunfällen sowie Unfällen bei der Arbeit oder in der Schule.

Foto: Döring

Juarez, Keil und Spohn haben schon viel gesehen. "Wenn man Kinder im gleichen Alter hat, kann ein Einsatz belastend sein", meint Spohn. Auch wenn Angehörige dabei sind, wird die Sache oft emotionaler. "Jemand wird rückwärts vom Laster überfahren, seine Frau steht daneben und kann es nicht verhindern", erzählt Juarez von einem Unfall, der ihm noch im Gedächtnis ist. "Die Emotionen bauen sich aber sehr schnell ab, ich nehme sie nicht mit nach Hause. Das heißt aber nicht, dass da nicht noch was kommt", gesteht er.

"Reden hilft nach einem belastenden Einsatz", weiß Spohn. Auch weitergehende seelische Hilfe können die Retter in Anspruch nehmen, wenn es nötig sein sollte. An diesem Dezembertag sind sie stärker körperlich im Einsatz. Eine alte Dame mit Verdacht auf Schlaganfall muss aus dem Schlafzimmer im ersten Stock ihres Hauses in den Rettungswagen gebracht werden.

Die Treppe ist sehr eng und die Feuerwehr mit einer Drehleiter bereits vor Ort. Keil steigt beherzt aus dem Fenster auf die Drehleiter, um die Trage mit der Frau in Empfang zu nehmen. Die Einsätze verlangen physische wie psychische Fitness, großes medizinisches Wissen und technisches sowie handwerkliches Know-how.

Zurück auf dem BG-Gelände schieben Spohn und Juarez den Hubschrauber wieder in den Hangar. Das Tanken übernehmen die Notfallsanitäter, sofern diesen keinen Patienten zu versorgen haben. Am Ende des langen Arbeitstags stehen noch viele Formalitäten an. Spohn muss sich auch noch um den letzten Schliff bei der Einrichtung des Hangars kümmern, der erst im Herbst dieses Jahres fertiggestellt worden ist.

Keil hält einen Vortrag, während Juarez versucht, eine kaputte Tür des Hangars zu reparieren. Am nächsten Morgen wird das Team den Hubschrauber vor dem Sonnenaufgang wieder aus dem Hangar schieben.