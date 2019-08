Von Stefan Hagen

Weinheim/Gorxheimertal. Wenn man als Feuerwehrmann glaubt, man hat schon alles erlebt, wird man schnell eines Besseren belehrt. Diese Erfahrung haben die Weinheimer Floriansjünger am Montag gleich zwei Mal gemacht - und auf ihrer Facebook-Seite vermerkt, dass ihnen einmal mehr die Worte fehlen.

Was am Abend dieses denkwürdigen Tages auf der Autobahn 659 passiert ist, kann man eigentlich gar nicht glauben. Die Feuerwehr hatte in Höhe der Ausfahrt Viernheim Ost nach einem Unfall die Autobahn abgesperrt - für die Autofahrer gab es in Richtung Viernheim kein Durchkommen mehr. "Damit wollten sich zwei Fahrer aber wohl nicht abfinden", sagt Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach hörbar fassungslos. "Die haben einfach gedreht und waren dann bis zur nächsten Ausfahrt als Geisterfahrer unterwegs", schildert er dieses unglaubliche Vorgehen. Da alles so schnell gegangen sei, habe man sich die Kennzeichen der Fahrzeuge leider nicht notieren können.

Doch bereits zuvor hatten Mittelbach und Kollegen ein unerfreuliches Erlebnis in der hessischen Gemeinde Gorxheimertal. Dort musste aufgrund eines Brandes die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Die Fahrbahn sei mit Pylonen gut sichtbar abgesperrt gewesen, schildert Mittelbach die Situation vor Ort. Auch in diesem Fall habe ein Autofahrer das nicht einsehen wollen und sei über den Gehweg einfach an der Absperrung vorbeigefahren. Ein Kamerad habe sich dem Fahrzeug dann entgegengestellt, um eine Gefährdung der anderen Einsatzkräfte zu verhindern.

"Der Fahrer ist unserem Mann fast auf die Füße gefahren und hat wild gestikuliert", sagt Mittelbach gegenüber der RNZ. Mit Unterstützung der Polizei habe man ihn schließlich an der Weiterfahrt hindern können. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, den Mann erwarte nun eine Strafanzeige.