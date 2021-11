Im Rahmen eines EU-Projekts wurde der Luchs in den Pfälzer Wäldern wieder heimisch. Doch noch immer zählt jedes Jungtier, welches das Erwachsenenalter erreicht. Daher ist die neue Auffangstation so wichtig. Foto: dpa/Stiftung Natur und Umwelt

Von Wolfgang Jung

Maßweiler. Einst war er weit verbreitet, dann ausgerottet, jetzt hat er sich neu etabliert. Dank eines EU-Projekts ist der Luchs wieder ein Rheinland-Pfälzer. Von einer "Erfolgsgeschichte für den Artenschutz" sprach kürzlich die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). Experten der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz siedelten im Verlauf von fünf Jahren mit Partnern wie Landesforsten und der Umweltschutz-Organisation World Wide Fund For Nature (WWF) Deutschland 20 Luchse an. Die ersten Jungtiere kamen 2017 zur Welt – insgesamt wurden mindestens 18 Jungtiere aus neun Würfen geboren.

Mittlerweile hat sich im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ein neuer Populationskern der größten Raubkatze in Europa gebildet. Dem trägt ein neues Projekt im pfälzischen Maßweiler nun Rechnung: die nach Angaben der Organisatoren erste Auffangstation für Luchswaisen in Deutschland. "Luchse bekommen im Durchschnitt nur zwei Jungtiere pro Jahr, und die Sterberaten sind in den ersten zwei Jahren sehr hoch", sagt Betriebsleiter Florian Eiserlo von der Auffangstation Tierart der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten". "Wir versuchen, jedes gefundene Jungtier zu retten und zurückzuführen."

Verwaiste oder verletzte Tiere werden meist von Wanderern, Förstern, Jägern oder Forstarbeitern entdeckt. "Wir haben nun die Kapazität, zeitgleich zwei erwachsene Luchse und drei bis neun Jungtiere aufnehmen zu können", so der Diplom-Biologe. Das neue Gehege sei funktional, artgerecht und sicher für Mensch und Tier. "Da wir Jungtiere versorgen müssen, die eventuell noch verletzt oder krank sind, sind zusätzlich beheizbare Innengehege gebaut worden. Wir hoffen natürlich, so wenig Tiere wie möglich retten zu müssen."

In Maßweiler werden die "Pinselohren" von Pflegern versorgt und bestmöglich auf ein Leben in freier Wildbahn vorbereitet. "Die Verweildauer hängt vom Alter und Gesundheitszustand ab und kann bis zu einem Jahr betragen", sagt Eiserlo. Primär sei die Auffangstation für junge, verwaiste und verletzte Luchse aus dem Pfälzerwald gedacht. "Jedoch konnten wir die Anlage so gestalten, dass auch für Tiere aus anderen Regionen Kapazitäten entstanden sind und wir ebenfalls Luchse aus Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern aufnehmen können."

Staatssekretärin Katrin Eder (Grüne) aus dem Umweltministerium sagte bei der Eröffnung, mit der neuen Station füge man dem erfolgreichen Wiederansiedlungsprojekt einen weiteren wichtigen Baustein hinzu. "Gerade beim Aufbau eines reproduktiven Bestands kommt es auf jedes einzelne Tier an – ein Prozess, der wegen der nur langsam steigenden Population eine geraume Zeit in Anspruch nehmen kann", erklärte sie.

Auch der WWF ist vom Nutzen überzeugt. "Wir sind sehr erfreut über die Fertigstellung der Auffangstation. Sie wird einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Populationsentwicklung der Luchse in Rheinland-Pfalz, Deutschland und darüber hinaus leisten", meinte Moritz Klose, Programmleiter Wildtiere Deutschland und Europa beim WWF. Trotz des positiven Trends von etwa 125 bis 135 erwachsenen Tieren kehre der Luchs nur langsam nach Deutschland zurück. "Jedes Jungtier, das das Erwachsenenalter erreicht, zählt."

Eiserlo zufolge ist der Luchs gut für die Natur: "Er ist die größte Raubkatze in Europa und trägt maßgeblich zu einem gesunden Wildtierbestand bei. Ein ausgeglichenes Verhältnis von Beutetieren und Beutegreifern ist essenziell für unsere Flora und Fauna. Daher ist die Unterstützung der Luchse nicht nur aus Artenschutzgründen, sondern generell für unsere Natur wichtig." Spiegel sagte bereits auf der Abschlussveranstaltung des EU-Projekts im September: "Die freigelassenen 20 Luchse, die aus den slowakischen Karpaten und der Schweiz stammen, haben in ihrer neuen Heimat erfolgreich Reviere etabliert und für Nachwuchs gesorgt." Und das dort, wo sie einst natürlich vorkamen, aber ausgerottet wurden.

Ein Vorbild für die neue Station ist das Erhaltungszuchtprogramm des Iberischen Luchses im spanischen Mittelgebirge Sierra Morena – unter anderem mit der Beteiligung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW). Die Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen in Niedersachsen setzt sich ebenfalls für heimische Wildtiere und besonders für bedrohte Arten wie den Luchs ein. "Den großen Bedarf solcher Einrichtungen", sagte Eiserlo, "zeigt die steigende Zahl verwaister Jungtiere in den vergangenen Jahren."