Von Heike Warlich-Zink

Mannheim.Mit nur wenigen Schritten von Südamerika an die Saarschleife, um kurz darauf in einer eisigen Polarnacht das Nordlicht auf Spitzbergen auf sich wirken zu lassen oder die Bachläufe und Bergwiesen entlang Europas Premiumwanderweg Nummer eins, dem Himmelssteig im Schwarzwald, zu genießen: Die Welt rückte wieder zusammen beim Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz in der Maimarkthalle, wo 140 Aussteller drei Tage lang die Besucher in Urlaubslaune versetzten und Expertentipps gaben. "Viele wollen wissen, wie das ist mit Regenzeiten, den Temperaturen oder der Jahreszeitenverschiebung", so der Inhaber einer Agentur, die sich unter anderem auf Erlebnisreisen nach Asien spezialisiert hat.

Doch ob ganz weit weg oder nah vor der Haustür: "Die Menschen suchen Naturerlebnisse. Keine künstlichen, sondern echte", sagte Axel Singer von der Nationalparkgemeinde Bad Peterstal-Griesbach. Das bestätigte auch Robert Liersch, der mit seinem Reiseunternehmen nach eigener Auskunft "alles, was schwimmt" anbietet und sich auf kleinere Schiffe und individuell geplante Reisen konzentriert. Sein Steckenpferd ist Alaska.

Mit der 270 Quadratmeter großen Sonderfläche Caravan griff die expotec als Veranstalter der Reisemesse einen weiteren Trend auf. Denn Reisen mit dem Wohnmobil ist gefragt. Ernstnutzer würden in der Regel zunächst innerhalb Deutschlands spazieren fahren, berichtete Hilmar Gerhardt. Dabei kämen sie schnell auf den Geschmack, und die Reiserouten würden ausgedehnter. "Und wer länger unterwegs ist, merkt jeden Zentimeter", meinte Gerhardt und bat Interessierte hinein in ein Wohnmobil mit 7,40 Meter Länge. Auf Komfort setzen auch die Anbieter von Busreisen, beispielsweise mit dem Doppeldecker "Bistro Bus Deluxe", der nach der Philosophie "oben reisen, unten speisen" in ganz Europa unterwegs ist. Fans von Fernreisen kamen auf dem Reisemarkt ebenso auf ihre Kosten wie Liebhaber von Eisenbahnromantik, Yachturlaub, Kunst und Kulturreisen sowie speziellen Gartenreisen, die nach Marrakesch in die Menara-Gärten ebenso führen wie an den Bodensee auf die Blumeninsel Mainau.

Viele Erholungsuchende bevorzugen eine Städtereise in einem Luxushotel mit Wellnessangeboten oder lassen beim Radeln durch die Lande die Seele baumeln. "Daher haben wir dem Thema Fahrrad einen weiteren Schwerpunkt gewidmet", erläuterte expotec-Geschäftsführer Frank Baumann. Gezeigt wurden Markenräder für verschiedene Ansprüche mit und ohne Elektroantrieb. "Für hochwertige Fahrräder lohnt sich auch das Umrüsten zum E-Bike, was mit wenig Aufwand möglich ist", berichtete Fahrradspezialist Martin Böhn. Und wer an seinen Drahtesel ganz besondere Anforderungen stelle, könne sich das Rad auch maßgeschneidert bauen lassen. "Die Leute wollen nicht nur wegfahren, sondern auch unterm Jahr vor Ort Dinge entdecken", meinte Jens Flammann am Gemeinschaftsstand der Erlebnisorte Rhein-Neckar-Pfalz. Wessen Urlaubsplanung 2020 noch völlig offen war, konnte sich von zahlreichen Vorträgen samt eindrucksvollen Fotoaufnahmen inspirieren lassen. Auch dabei nahmen die Weltenbummler die Messebesucher rund um den Globus mit und projizierten ihre Eindrücke vom Dschungel in Costa Rica ebenso auf die Leinwand wie ihre Erlebnisse auf dem Reiterhof im Odenwald.