Reilingen. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag auf der Landesstraße L723 bei Reilingen wurden zwei Beteiligte leicht verletzt.

Ein 28-jähriger VW-Fahrer war gegen 13.45 Uhr auf der Walldorfer Straße in Richtung L723 unterwegs. An der Einmündung zur L723 wollte er nach links in Richtung Hockenheim abbiegen. Dabei übersah er den Ford einer 51-jährigen Fahrerin, die auf der L723 in Richtung Walldorf fuhr.

Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen hatten die Airbags aufgelöst und mussten später abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die L723 vorübergehend voll gesperrt, was zu erheblichen Staus führte.