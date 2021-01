Reilingen. (RNZ) Am Samstag, 16. Januar, beginnt die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Reilingen. Die erste Amtszeit des amtierenden Rathauschefs, Stefan Weisbrod läuft am 15. Juni ab. Die Wahl findet am Sonntag, 21. März, statt. Falls eine Neuwahl notwendig ist, erfolgt diese am Sonntag, 18. April. Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Reilingen wurde bereits am Freitag im Staatsanzeiger Baden-Württemberg öffentlich ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist beginnt unmittelbar am Tag nach der Veröffentlichung, also am Samstag um 0 Uhr. So spät in der Nacht müsse aber kein Bewerber zum Briefkasten gehen, teilt die Gemeinde mit. Alle Bewerbungen, die am Montag, 18. Januar, um 7.30 Uhr im Briefkasten des Rathauses liegen, gelten als gleichzeitig eingegangen. Wenn die Mitarbeiter der Verwaltung am Montagmorgen bis 7.30 Uhr mehr als eine Bewerbung vorfinden, entscheidet das Los über die spätere Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Die Bewerbungen müssen bis zum 23. Februar, 18 Uhr, schriftlich bei Bürgermeister-Stellvertreter Peter Geng als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses eingereicht werden. Amtsinhaber Stefan Weisbrod hat bereits erklärt, dass er wieder antreten will.

Der Gemeindewahlausschuss befindet in einer öffentlichen Sitzung am 23. Februar darüber, welche Bewerber, und in welcher Reihenfolge zugelassen werden. Sollte am 21. März kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, ist eine Neuwahl am 18. April notwendig. Dabei genügt dann die einfache Mehrheit. Die Frist für neue Bewerbungen beginnt am 22. März um 0 Uhr und endet am 25. März um 18 Uhr. Bewerber der ersten Wahl, die ihre Kandidatur für die Neuwahl nicht zurückziehen, bleiben auf dem Stimmzettel stehen.

Neben der formlosen Bewerbung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden: eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine eidesstattliche Versicherung, laut Gemeindeordnung wählbar zu sein. Unionsbürger brauchen außerdem eine eidesstattliche Versicherung, dass sie Staatsangehörige ihres Herkunftsmitgliedstaats sind und dort ihre Wählbarkeit nicht verloren haben.