Von Jennifer Reutter

Reilingen. Mit strahlendem Lächeln und glitzerndem Make-Up stehen die Acht- bis Zehnjährigen auf der Bühne. Auch ihre Kostüme in Pink, Lila und Schwarz funkeln. Für manche von ihnen ist es sicher das erste große Turnier, trotzdem ist bei den jungen Tänzerinnen von Nervosität nichts zu sehen. Das Publikum applaudiert stehend. So feierlich beginnen die 33. Deutschen Meisterschaften im Schau- und Gardetanzen in Reilingen.

Garde-Schautanzsport-Meisterschaft in Reilingen





















In drei Altersklassen kürt die Jury zwei Tage lang Deutschlands beste Tänzer. Obwohl die Veranstaltung bereits in den frühen Morgenstunden angefangen hat, sind die für diesen Anlass umgebauten Fritz-Mannherz-Hallen schon zur Eröffnungsfeier gut besucht. Hinter der Organisation steht der Tanzsportverein (TSV) GymTa-Session Altlußheim. "Es soll ein Fest werden", sagt Vorsitzender Ringo Kairies bei der Eröffnung. Er hofft, dass das Publikum sich in Reilingen wohl fühlt, aber nicht müde wird, die Tänzer mit Applaus zu unterstützen. Unter Standing-Ovations laufen die ersten Teilnehmer, Schüler ab acht Jahren, in die Halle ein.

Bereits die erste Darbietung des Jugendtanzsportclubs Dettelbach in der Disziplin "Marsch" zeigt, wie professionell selbst die Jüngsten ihren Sport beherrschen. Während des gesamten Auftritts verlieren die jungen Tänzerinnen in knalligen Kostümen nie ihr Lächeln.

Ronja Ehringer hat gleich doppelten Grund, um aufgeregt zu sein. Sie ist für die Altlußheimer als aktive Sportlerin in der Hauptklasse sowie als Trainerin in der Schülerklasse dabei. "Wegen den Kleinen bin ich eigentlich mehr aufgeregt", erzählt sie. Denn im entscheidenden Moment habe man als Trainerin dann leider keinen Einfluss mehr. Am Nachmittag tritt sie mit ihrer eigenen Mannschaft an. Der TSV GymTa-Session Altlußheim geht dabei als amtierender Deutscher Meister ins Rennen. "Das ist ein großer Ansporn, um den Titel zu verteidigen", erklärt Ehringer. Aber sie weiß auch, dass es beim Gardetanzen immer wieder Überraschungen gibt. Damit ihre Mannschaft wieder siegt, müssen 22 Einzeltänzer harmonieren. "Gardetanzen ist ein Mannschaftssport, und der Zusammenhalt muss stimmen", sagt Ehringer.

Aber natürlich steckt auch hinter der Organisation eines so großen Turniers jede Menge Arbeit. Bereits im Mai 2017 hatte sich der TSV GymTa-Altlußheim um die Austragung des Turniers beworben. In diesem Jahr hatte der Verein erfolgreich, den Masters Cup, ein anderes Turnier des Garde- und Schautanzens ausgetragen. So entstand auch die Idee einer deutschen Meisterschaft in Reilingen. "Wir rechnen insgesamt mit 2200 bis 2500 Gästen", so Kairies. Bei der Planung und Umsetzung haben ihn bis zu 70 Helfer unterstützt.