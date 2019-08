Reilingen. (RNZ) Schon seit geraumer Zeit klagen die Anwohner der Königsberger Ring und der Breslauer Straße in Reilingen über die Lärmbelastungen durch die Landesstraße 546. Und eine Lösung ist nicht in Sicht: Bisher seien alle bei den übergeordneten Behörden vorgetragenen Verbesserungsvorschläge und Lösungsversuche gescheitert, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Der Grund: Die von der Gemeinde ausgearbeiteten Vorschläge seien als nicht genehmigungsfähig oder zu aufwendig beschieden worden. Für die L546 gilt bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern. Diese werde jedoch bei freier Strecke, vor allem in den Abendstunden, deutlich überschritten, so die Verwaltung.

Der Kreisel am Ortseingang veranlasse viele Fahrer zudem zu unvorsichtigen und lauten Fahrmanövern. Deshalb wünschen sich Anwohner und Gemeindeverwaltung in diesem Bereich nun verkehrsberuhigende Maßnahmen oder regelmäßige Kontrollen. Um das Verkehrsaufkommen überprüfen, hat die Verwaltung vor Kurzem Zählungen für die Rückseite des Königsberger Rings in Auftrag gegeben und ließ Ende Juli entlang der L546 zwei Zählgeräte mit Kameras anbringen.

Dabei maß man die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Wagen, die in die Berechnung des Lärms mit einfließt. Die gemessenen Daten werden nun ausgewertet und an übergeordnete Behörden weitergeleitet. Die Gemeinde möchte ihren bisherigen Forderungen damit mehr Nachdruck verleihen. Um die Situation zu verbessern, habe man bereits an zwei Stellen Geschwindigkeitsanzeigen aufgestellt. So wolle man Fahrer für ihre Geschwindigkeit sensibilisieren und eine Temporeduzierung erreichen.