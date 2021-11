Reilingen. (RNZ) In den Fritz-Mannherz-Hallen in Reilingen findet am Dienstag, 16. November, von 10 bis 16 Uhr eine Corona-Schutz-Impfaktion statt. Das Angebot richtet sich an Menschen ab zwölf Jahren. Verimpft werden die Vakzine der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht notwendig.

Die Teilnehmenden müssen allerdings ihre Krankenversicherungskarte sowie ihren Personalausweis und Impfpass mitbringen. Für Fragen steht Corinna Kuntz von der Gemeinde Reilingen unter der Telefonnummer 06205 / 952.229 zur Verfügung. Es seien bereits viele Impfanfragen bei der Gemeinde eingegangen, berichtet die Verwaltung.

Aufgrund der hohen Nachfrage müssten die Impfwilligen bei der Aktion am kommenden Dienstag längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Es sei anzunehmen, dass der Impfstoff eventuell nicht für alle Personen reichen könnte. "Die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und sind sehr bemüht, genug Impfstoff anzufordern und einen weiteren mobilen Impftermin in Reilingen zu vereinbaren", heißt es auf der Internetseite der Gemeinde.