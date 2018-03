Die Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen wird eine Gemeinschaftsschule. Foto: zg

Reilingen. (RNZ) Die Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen wird ab dem Schuljahr 2018/19 eine Gemeinschaftsschule. Die Genehmigung dafür hat das Regierungspräsidium Karlsruhe als obere Schulbehörde nun offiziell erteilt. "Wir sind sehr glücklich über die tolle Aufwertung. Damit bleibt eine weiterführende Schule in unserer Gemeinde und wir können in Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim (Horan) nun alle Schularten anbieten", sagte Bürgermeister Stefan Weisbrod.

In der Mitteilung aus dem Rathaus hieß es, dass sich für die Klassen der bisherigen Werkrealschule nichts ändert, da diese bereits seit zwei Jahren nach den Standards einer Gemeinschaftsschule unterrichtet würden.

Kennzeichen der Gemeinschaftsschule ist das längere gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten in einem Klassenverband. Dabei werden die Schüler in einer Klasse auf dem grundlegenden, mittleren und erweiterten Niveau gemeinsam unterrichtet. Mit dieser Unterrichtsgestaltung werden die Jugendlichen auf alle möglichen Schulabschlüsse (Haupt- und Realschulabschluss) sowie den Übergang auf ein allgemeinbildendes Gymnasium vorbereitet, und ein G 9-Zug ist möglich.

Außerdem gibt es in Gemeinschaftsschulen sogenannte Lernateliers, wo Schüler an einem eigenen Arbeitsplatz individuell gefördert werden können. Dort können sie konzentriert an Einzelaufgaben arbeiten. Bei Fragen erhalten Schüler konkrete Unterstützung, um auf den selbst gewählten Niveaus weiterarbeiten zu können. "Gemeinsames Lernen und gleichzeitig individuelle Förderung - das ist eine große Stärke der Gemeinschaftsschule", sagte Rektor Falk Freise.

Info: Am 9. März von 17 bis 19 Uhr plant die Schule einen Tag der offenen Tür, bei dem das neue Lernkonzept vorgestellt wird.