Von Harald Berlinghof

Reilingen/Altlußheim. Kleine Stichlinge, Gründlinge, Karpfen, Forellen und sogar Hechte – sie alle zappelten vor fast drei Wochen in den kleinen Wasser-Restflächen des Kriegbachs bei Altlußheim. Einige Mitglieder des BUND-Ortsverbands Hockenheimer Rheinebene, darunter der SPD-Fraktionsvorsitzende im Reilinger Gemeinderat, Dieter Rösch, sowie des Sportfischclubs Altlußheim und des Angelsportvereins Reilingen waren damit beschäftigt, die Fische in wasserführende Teile des Bachs zu bringen.

Ein Teil des Kriegbachs von etwa zwei bis drei Kilometern Länge zwischen der Abzweigung vom Kraichbach bis zur Wassereinleitung des Bruchsaler Klärwerks war trocken gefallen. Nur ein paar Restpfützen waren übrig geblieben, in denen die Fische eingeschlossen waren. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Bereits im August war es zu einer ähnlichen Situation gekommen, die für die Fische kritisch wurde. Dieter Rösch sieht das Hauptproblem in einer Staustufe kurz hinter der Abzweigung des Kriegbachs aus dem Kraichbach. Die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe achteten stets darauf, dass der Kraichbach, der durch das Hockenheimer Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) fließt, ausreichend Wasser habe. Wegen dieser Priorisierung komme es am Kriegbach, der in Altlußheim durch den Privatwald der Hubwald-Gemeinschaft fließt, gelegentlich zu Niedrigwasserständen. Verschärfend kommt laut Rösch die starke Wasserentnahme der lokalen Landwirtschaft aus dem Kriegbach hinzu.

All das bestreitet man beim Landesbetrieb Gewässer des RP Karlsruhe nicht grundsätzlich. Allerdings sieht die Behörde die Steuerung der Wassermengen aus einer anderen Perspektive. "Alle Wassersteuerungselemente dienen dort primär dem Hochwasserschutz", betont Andreas Heuser, stellvertretender Referatsleiter. Es handle sich an der Kriegbach-Abzweigung auch nicht um ein Wehr, sondern um ein sogenanntes "Schütz", das man von oben herablassen kann, um den Kraichbach aufzustauen. "Irgendjemand hat daran unerlaubt manipuliert", sagt Heuser. Der Kriegbach sei dadurch teilweise trocken gefallen. Nächste Woche werde man eine Begehung mit einem Ingenieurbüro machen, um die Abflussmengen zu messen und zu erheben. Dann müsse das Landratsamt der Einrichtung eines Niedrigwasser-Reglements zustimmen. Ein solches Reglement würde genau festlegen, bei welchem Wasserstand wie viel Wasser in den Kriegbach fließen soll.

Im Moment habe man nur Daten über Abflussmengen aus dem Pegel in Ubstadt-Weiher – weit oberhalb von Altlußheim. Am Montag werde man zudem mit weiteren BUND-Mitgliedern vor Ort sein, um das Problem zu besprechen. Der Kriegbach entsteht aus einer Ausleitung des Kraichbachs am Schneidemühlwehr bei Ubstadt-Weiher. Die "Kriech", wie der Bach im Volksmund genannt wird, diente von Anfang an der Entlastung des Kraichbachs bei Hochwasser. Wann der Bach geteilt wurde, ist nicht bekannt. Die Verteilung des Wassers auf die beiden Gewässer ist seit Jahrhunderten umstritten. Der Landesbetrieb Gewässer legte im Kriegbach sogenannte Kolke – das sind kleine, wassergefüllte Vertiefungen – an, um die Überlebenschancen von Fischen zu erhöhen.

Über seinen gesamten Lauf in tendenziell nordwestlicher Richtung fließend, erreicht der Kriegbach nach weniger als zwei Kilometern die Grenze zum Waldgebiet der Lußhardt, in dem er die nächsten 13 Kilometer verbleibt. Auf den folgenden drei Kilometern bildet er den Südrand der Siedlungsfläche Neulußheim und dann Altlußheim gegen die ehemalige Rheinhäuser Rheinschlinge, die heute von Altwässern und Baggerseen geprägt ist, und mündet schließlich nach etwa 18 Kilometern Länge in den Rhein.