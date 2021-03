Von Harald Berlinghof

Reilingen. Gleich ist es 18 Uhr. In den letzten drei Minuten bleibt den Reilinger Bürgern noch die Chance, ihren nächsten Bürgermeister im einzigen Wahllokal des Orts, der Friedrich-von-Schiller-Schule, zu wählen. Rund 50 Reilinger haben sich im Hof der Schule eingefunden, um die Bekanntgabe des Ergebnisses vor Ort mitzuerleben. Gleichzeitig werden die Zahlen live im Internet auf der Homepage der Gemeinde gezeigt.

Echte Spannung will nicht aufkommen. Denn zu deutlich sind die Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten, die zur Wahl angetreten sind. Neben Amtsinhaber Stefan Weisbrod hatte nur Dauerkandidat Samuel Speitelsbach eine Bewerbung abgegeben. Einen Wahlkampf gab es nicht. Der Herausforderer Speitelsbach hat sich in Reilingen nicht blicken lassen.

"Bei mir war er nicht. Ich kenne ihn nicht, und ich habe ihn vor der Wahl auch nicht kennenlernen dürfen", erklärt Bürgermeister Weisbrod. Am Sonntagvormittag war der Amtsinhaber im einzigen Wahllokal und übergab den Wahlhelfern kleine Geschenke, bevor er seine Stimme abgab. "Das gehört sich so, finde ich", meint er. Später ging Weisbrod mit Hund Snoopy Gassi. "Aber trotz allem stellt sich jetzt langsam bei mir ein wenig Nervosität ein", erzählt er, als die RNZ ihn am Nachmittag am Handy erreicht.

Sie gratulierten Stefan Weisbrod (Dritter von rechts) zur gewonnenen Wahl: die Bürgermeister Jens Geiß (Oftersheim), Thomas Jakob-Lichtenberg (Hockenheim), Gunther Hoffmann (Neulußheim) sowie Hockenheims OB Marcus Zeitler und Uwe Grempels (Altlußheim). Foto: Lenhardt

Im Schulhof lautet die erste Frage, die sich die Anwesenden untereinander stellen: "Was glaubst Du, wie das Ergebnis ausgeht? Über 95 Prozent für unseren Bürgermeister oder weniger?". Tatsächlich ist es so, dass Speitelsbach bei anderen Bürgermeisterwahlen, bei denen er angetreten ist, nur marginale Stimmenanteile erhalten hat. Sieben Stimmen, zehn Stimmen oder auch mal 0,5 Prozent (21 Stimmen). So oder ähnlich lauten seine Ergebnisse der Vergangenheit.

Niemand in Reilingen hat den Mitte-30-Jährigen je gesehen. In wie vielen Gemeinden er sich bereits als Bürgermeisterkandidat beworben hat, bleibt sein Geheimnis. Doch der Dauerkandidat ist in Reilingen nur ein Thema am Rand. Von allgemeinem Interesse ist da eher die Frage nach der Wahlbeteiligung. Eine Konstellation David gegen Goliath ist für die Wahlbeteiligung praktisch immer Gift. Allgemein wurde erwartet, dass die Zahl der Briefwähler in den drei Briefwahlbezirken außerordentlich hoch sein würde. Nicht nur wegen Corona, wie das bei der Landtagswahl vor einer Woche der Fall war, sondern auch, weil in Reilingen alle Wahlberechtigten bereits bis Ende Februar unaufgefordert die Briefwahlunterlagen zugesandt bekommen hatten. Nicht erst auf Antrag, wie sonst üblich. Schon am vergangenen Donnerstag hatt eine große Zahl von Bürgern per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Insgesamt gibt es in Reilingen 6200 Wahlberechtigte.

Die aktualisierte Auszählung der Stimmen wird im Schulhof auf eine Leinwand projiziert. Von Anfang an liegt Weisbrod erwartungsgemäß weit in Führung. Gegen 18.45 Uhr liegt endlich die Auszählung des ersten Wahlbezirks vor: 94,82 Prozent für Weisbrod, 2,3 Prozent für Speitelbach. Dann dauert es. "Die sollen einfach sagen, dass er gewonnen hat. Dann ist es gut", meint einer optimistisch und ungeduldig. Erst gegen 19.30 Uhr liegt das vorläufige Endergebnis vor. Stefan Weisbrod erreicht 96,48 Prozent der Stimmen. Speitelbach endet bei 52 Stimmen, 74 Nennungen von weiteren Namen werden abgegeben.

Das liegt im Rahmen des Erwarteten. Die Wahlbeteiligung aber ist eine Überraschung: Mit 58,9 Prozent ist sie erstaunlich hoch. "Ein zweiter Wahlgang wird nicht nötig", meint der Wahlausschussvorsitzende und erntet mit dieser Aussage Gelächter. Der Reilinger Musikverein Harmonie intoniert schließlich "Hoch soll er leben" und das "Badnerlied". Dann bedankte sich der alte und neue Bürgermeister bei den Reilingern und versprach, auch in den kommenden acht Jahren sein Bestes zu geben.