Reilingen. (pol/mare) Weil er auf der Autobahn kein Licht am späten Abend eingeschaltet hatte, ist ein 48-jähriger Drogendealer der Polizei ins Netz gegangen. Es klickten die Handschellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Der Mann aus den Niederlanden war am späten Montagnachmittag auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs, als sein Auto einer Streife des Verkehrskommissariats Walldorf auffiel - er hatte kein Licht an.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs ein vakuumiertes Paket mit Rauschgift, welches sie umgehend beschlagnahmten. Es handelte sich um drei Kilogramm Marihuana.

Am Dienstagmittag wurde der Mann, gegen den der Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge in das Bundesgebiet eingeführt zu haben, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.