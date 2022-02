Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Informationen und Anregungen für eine zukunftsfähige Haltung standen bei der diesjährigen Regionaltagung der Schweinehaltung im Mittelpunkt. Sie fand online im Rahmen des Projekts Netzwerk Fokus Tierwohl statt. Demnach wird das Kürzen von Ferkelschwänzen in der konventionellen Schweinehaltung noch immer vielfach praktiziert. Damit soll dem verbreiteten Schwanzbeißen vorgebeugt werden. Aktives Beißen führte Frederik Löwenstein von der Landesanstalt für Schweinezucht Boxberg (LSZ) auf Stress und eine hohe Belegungsdichte zurück. Weit häufiger komme es aber dazu, dass Schweine aufgrund mangelnder Beschäftigung an Schwanz oder Ohr eines Stallgenossen nagen.

Doch warum lässt der sich das gefallen? Studien haben ergeben, dass dem sogenannten passiven Schwanzbeißen ein komplexes Krankheitsbild zugrunde liegt, das sich Entzündungs- und Nekrosesyndrom (SINS) nennt. Absterbendes Gewebe führt zu Juckreiz und dazu, dass moderates Beißen toleriert wird. Auch ganz ohne äußere Einwirkungen sind viele Ringelschwänze in Gefahr. Ferkel kommen schon mit entzündeten und nekrotisch veränderten Schwänzen auf die Welt. Auch Ohren und Klauen sind häufig betroffen. Auf der Suche nach den Ursachen konnten verschiedene Faktoren ermittelt werden, die bei SINS zusammenwirken.

Eine wichtige Rolle spiele die Ernährung, betonte der Tierarzt. Um Sauen auf Leistung zu trimmen sind die Futterrationen meist protein- und stärkelastig und haben nur einen geringen Rohfaseranteil. Nehmen die Tiere obendrein nicht genügend Wasser auf, kann es zu Verstopfung und in der Folge zu einer starken Vermehrung der Darmbakterien kommen. Forschende haben festgestellt, dass bei betroffenen Tieren die Darmschleimhaut geschädigt war. Löwenstein nennt als mögliche Ursache Hitzestress. Abbauprodukte der Bakterien (Endotoxine) konnten so ins Blut gelangen und Entzündungen hervorrufen. Auch die Züchtung spiele eine Rolle. Als besonders anfällig für SINS gilt die verbreitete Schweinerasse Pietrain. Die Empfehlung des Referenten: Bevor ein Kupierverzicht in Betracht gezogen wird, sollten Schweinehalter ihre betriebseigenen Risikofaktoren kennen und so weit wie möglich reduzieren. Löwenstein empfahl, zusätzlich Rohfaser in Form von Heu zu füttern, Schalentränken in Bodennähe zu verwenden, für ausreichend Belüftung und Klimatisierung zu sorgen sowie auf die "Tiersignale" zu achten.

Auch für Schweinehalter Andreas Müller aus Backnang geben die Tiersignale wichtige Hinweise. Sie zu erkennen und zu verstehen, helfe eine App namens FitForPigs. Er selbst hat seinen Bestand von 170 auf 140 Muttersauen reduziert, im Stall verschiedene Bereiche geschaffen und Tränken und Tröge in die Mitte gestellt, damit alle Tiere sie gut erreichen. "Manchmal ist es gar nicht schwierig oder teuer, man muss nur das Problem sehen", sagte er.

Der Betriebsleiter setzt auf Luzerne, die er selbst anbaut, in der Silage verdichtet und mit Bierhefe und Melasse versetzt. Luzerne wachse auch in trockenen Jahren, man sollte sie aber nicht vor der Blüte schneiden, empfahl er. Dazu können sich seine Schweine an Rauhfutter satt essen. In Richtung Politik und Verbraucher mahnte er: "Die Verbesserungen müssen aber auch bezahlt werden."

Ein anderes wichtiges Thema wurde bei der Regionaltagung angesprochen: Dass Sauen über längere Zeiträume in Metallkäfigen fixiert werden, sollte längst der Vergangenheit angehören. Um "freies Abferkeln" und wie es gestaltet werden kann, ohne dass Ferkel erdrückt werden, ging es bei einem Vortrag von Lukas Schmidle vom LSZ Boxberg.

Demnach brauchen Sauen Platz und Stroh, um ihrem natürlichen Nestbautrieb nachzukommen. Das fördert laut Schmidle die Zufriedenheit, die Sau bleibt ruhig liegen, und es gibt mehr Nase-zu-Nase-Kontakte mit den Ferkeln. Kleinere Würfe bringen größere und fittere Ferkel hervor.

Auch die Veranlagung habe Einfluss auf das Risiko, dass die Sau Ferkel erdrückt. Zum Beispiel seien Duroc-Schweine, eine ältere Hausschweinrasse, zutraulich und ruhig im Umgang. Der Referent empfahl eine Bucht mit einer Größe von mindestens 7,5 Quadratmetern, ein beheizbares Ferkelnest sowie eine geeignete "Abliegehilfe", die Ferkel schützt. "Eine ruhige Sau mit richtiger Wurfgröße und fitten Ferkeln – dann macht es Spaß."