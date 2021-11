Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. "Regionalplanung ist wichtig. Es kann nicht jeder vor sich hinwursteln", sagte Achim Brötel, der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, kürzlich im RNZ-Interview. "Es ist wichtig, auf der regionalen Ebene das große Ganze im Blick zu haben, für einen Ausgleich zu sorgen und entsprechend zu steuern", ergänzte sein Amtskollege Stefan Dallinger in einem weiteren Gespräch mit dieser Zeitung.

Bei der Fortschreibung des Regionalplans prallen unterschiedliche Interessen auf einander. Die große Frage ist: Mehr Grünflächen sichern, wie die Umweltverbände Nabu und BUND fordern, oder mehr Bauland für Gewerbe und Wohnen zur Verfügung stellen? Bei der Sitzung des Planungsausschusses des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) in Germersheim gab der stellvertretende Verbandsdirektor Christoph Trinemeier jetzt einen Überblick über das komplexe Thema.

Seit mehr als fünf Jahren und in bislang über 20 Sitzungen arbeite der Verband an der Fortschreibung des Regionalplans. Die erste Offenlage erfolgte nach einem Beschluss Ende 2020 in diesem Frühjahr. Gegenwärtig bearbeite man die "eingegangenen Stellungnahmen, Hinweise und Wünsche der kommunalen Familie", so Trinemeier. Die Städte und Gemeinden hätten insgesamt 360 Flächenwünsche angemeldet.

"Eine vollständige Berücksichtigung würde die bisherige Flächenkulisse mehr als verdoppeln. Das ist nicht machbar", sagte Trinemeier. Auch sei eine Umweltprüfung für all diese Flächen unmöglich. Man sichte und prüfe die Wünsche, sortiere aber auch einzelne aus. Der Umweltbericht umfasse bereits jetzt 900 Seiten und würde auf 2000 Seiten anwachsen, erklärte Trinemeier.

Das aber würde eine notwendige zweite Offenlage im kommenden Jahr verhindern. Die Folge des Verzugs: Es müssten potenzielle rechtliche Änderungen eingearbeitet werden. Neben Flächenwünschen haben den Verband auch Stellungnahmen erreicht, die fordern, ins Auge gefasste Entwicklungsspielräume zurückzunehmen. Gründe dafür sind in der Regel eine ablehnende Haltung der Bürger oder Verschiebungen der kommunalpolitischen Konstellationen. Es handelt sich dabei derzeit um elf Flächen mit einer Größe von rund 170 Hektar.

"Wir benötigen heute von Ihnen einen Grundsatzbeschluss zur Fortschreibung des Regionalplans, der keine Einschränkungen für die Kommunen vorsieht, sondern eine neue entwicklungspolitische Flexibilität beinhaltet", rief Trinemeier den Ausschussmitgliedern zu. Man arbeite weiter auf der Grundlage der erhobenen Daten zum künftigen Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen.

Für den Wohnungsbau sind 200 Hektar und bei Gewerbeflächen 500 Hektar errechnet worden. Trinemeier wies darauf hin, dass im Regionalplan ein überdurchschnittliches Maß an Grünzügen ausgewiesen sei. Einzelne Kommunen würden verlangen, diese zu reduzieren, um eine wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. "Die meisten dieser Forderungen kommen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Ludwigshafen", so Trinemeier. Daneben gibt es Städte und Gemeinden, die darauf pochen, Einschränkungen um bereits bestehende Siedlungsbereiche herum zum Verbrauch von Freiflächen zurückzunehmen, sagte der Vize-Verbandsdirektor.

Grundlage des Konzepts müsse bleiben, so Trinemeier, dass neben dem jeweiligen Bedarf und der Betroffenheit vor Ort die Gesamtplanung erhalten bleibe und so Fehlentwicklungen verhindert werden. Noch immer sei der Rhein-Neckar-Raum eine Zuwanderungsregion mit einer leicht wachsenden Gesamtbevölkerung. Der Verband unterscheidet zwischen "Zuwanderungs-" und "Eigenentwickler-Kommunen" und will trotz neuer Studien zunächst an sogenannten Basisfaktoren festhalten, um den künftigen Wohnraumbedarf einzuschätzen.

Insgesamt sei man gehalten, eine ressourcenschonende Raumordnung zu erarbeiten, sagte Trinemeier. Mit anderen Worten: Bodenverbrauch verringern, mehr verdichten. Diesen Punkt sprachen die Fraktionsvertreter im Ausschuss an. Ausgehend von einem hohen Handlungsbedarf bei der Ausweisung von Wohngebieten, dürfe man nicht darauf verzichten, der Innenentwicklung der Kommunen den Vorzug zu geben und müsse mehr Wohnraum pro Hektar Bauland schaffen, hieß es. Die notwendigen Flächen seien vorhanden. "Vielleicht nicht immer da, wo sie gebraucht werden", sagte Wilfried Weisbrod von den Grünen. Lothar Quaste (SPD) regte an, den Wunsch einzelner Kommunen nach einem Flächentausch zu ermöglichen, wenn dieser sinnvoll sei. Landrat Achim Brötel (CDU) war der Ansicht, dass man bei der Bewertung von Grünzügen differenzieren müsse. Eine Freiluftschneise habe eine regionale Bedeutung, eine Wiese zwischen zwei Dörfern dagegen nicht. "Das hat im Regionalplan nichts zu suchen. 74 Prozent der Fläche im Neckar-Odenwald-Kreis sind Grünzüge. Da werden wir über eine Reduzierung reden müssen", so Brötel.

Schließlich stimmte der Ausschuss dem Grundsatzbeschluss zur Änderung des Einheitlichen Regionalplans hinsichtlich von Wohn- und Gewerbeflächen einstimmig zu. Die Grünen-Fraktion lehnte einen Teilbereich ab. "Ich danke Ihnen für die Zustimmung. Das ist heute ein wichtiger Meilenstein in unserer weiteren Vorgehensweise hin zur zweiten Offenlage", sagte Trinemeier.