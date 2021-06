Heidelberg. (RNZ) Das Kopfschütteln war groß: Die UEFA hat bekanntlich untersagt, dass die Münchner Arena anlässlich des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlt. Das hat große Kritik nach sich gezogen - und landauf, landab kreative Idee und eine Welle der Solidarität mit der LGBTQ-Bewegung. Denn etliche Vereine und Städte haben beschlossen, im Vorfeld des Spiels Zeichen zu setzen und Stadien, Hallen oder Rathäuser in den Farben des Regenbogens erscheinen zu lassen.

Regenbogen-Farben über der Region - die Fotogalerie

















































































So auch Heidelberg. Vor dem Rathaus hat die Stadt buchstäblich Flagge gezeigt: Regenbogen-Fahnen flatterten auf dem Marktplatz. Und bei Einbruch der Dunkelheit gab es weithin sichtbar an der Speyerer Straße buntes zu erblicken: Der neue SNP-Dome erstrahlte in den Farben des Regenbogens.

In Mannheim leuchtete die SAP-Arena in Regenbogenfarben, ebenso der Wasserturm. Mit dem Nationaltheater Mannheim, dem Kreativwirtschaftszentrum C-HUB, dem Congress Center Rosengarten, der Abendakademie, dem MVV-Hochhaus und dem Kulturhaus Capitol hatten sich weitere markante Orte in der Stadt angeschlossen und hissten Regenbogen-Flaggen hissen oder beleuchteten ihre Gebäude. Ebenso war das Rathaus entsprechend beflaggt.

Die Regenbogen-Flagge - allerdings in umgekehrter Reihenfolge und mit nur sechs statt sieben Farben - steht seit den 1970er Jahren als Symbol für die Schwulen- und Lesbenbewegung. Sie repräsentiert aber auch Bisexuelle oder Transmenschen.